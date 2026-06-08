Gobierno presenta propuestas a la CNTE sobre pensiones, Usicamm, salud y salarios docentes

El Gobierno de México presentó un balance de los apoyos y propuestas ofrecidas al magisterio, en medio de las mesas de diálogo sostenidas durante las últimas semanas con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ISSSTE y Secretaría de Gobernación expusieron avances en materia salarial, pensiones, salud, basificación, desaparición de Usicamm y atención a demandas estatales.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, afirmó que desde 2018 hubo un cambio en la relación con el magisterio, al señalar que se abrogó la reforma educativa de 2013 y se reconoció la autonomía profesional docente.

¿Qué propuestas ha presentado el gobierno al magisterio?

Delgado informó que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la política de recuperación salarial iniciada en el sexenio anterior.

Según el funcionario, el salario promedio docente pasó de $11 mil 952 pesos a $17 mil 635 pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con los incrementos de 10 por ciento en 2025 y 9 por ciento en 2026 se prevé llegar a $20 mil 351 pesos.

Noticia Destacada Secretaría de Gobernación continúa trabajando para llegar a acuerdos con la CNTE

También destacó que entre 2018 y 2026 se han basificado más de un millón 200 mil maestras y maestros, lo que, dijo, representa certidumbre laboral para el personal educativo.

Sobre Usicamm, el secretario recordó que la desaparición del organismo forma parte de los compromisos presidenciales. La propuesta del gobierno es construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio, con derechos laborales garantizados, transparencia y mecanismos para evitar prácticas de favoritismo, nepotismo o corrupción.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, presentó los cambios en el magisterio con la reforma educativa impulsada en la administración de @lopezobrador_:



➡️Se abrogó la mal llamada reforma educativa de 2013.

➡️Se eliminaron las evaluaciones obligatorias… pic.twitter.com/zjkE1NepF0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 8, 2026

ISSSTE plantea fortalecer Pensionissste y crear aseguradora pública

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, explicó que el gobierno propone fortalecer Pensionissste y crear una aseguradora pública enfocada en el pago mensual de pensiones.

El funcionario señaló que la reforma de 2007 eliminó el esquema solidario e intergeneracional y lo sustituyó por cuentas individuales.

Sin embargo, aclaró que la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE implicaría recursos equivalentes a más de siete billones de pesos, por lo que la ruta viable, dijo, es ampliar el espacio público dentro del sistema pensionario.

#MañaneraDelPueblo. Se propone además la creación de una aseguradora 100 por ciento pública, para que junto con @PENSIONISSSTE_ administre las pensiones de los maestros, explica @martibatres pic.twitter.com/vwG01gPdya — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 8, 2026

Batres planteó que Pensionissste, al ser una Afore pública, puede funcionar como eje de un nuevo esquema social y progresivo. La aseguradora pública permitiría que los trabajadores puedan elegir tanto una Afore pública como una entidad pública para administrar el pago de su pensión.

Además, informó inversiones y obras de salud en estados con movilización magisterial, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

Gobernación llama a protestas pacíficas y mantiene diálogo con la CNTE

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que las mesas de trabajo con la CNTE no se han suspendido y que existe instrucción presidencial de mantener disposición constante para escuchar y atender los planteamientos del magisterio.

La funcionaria aseguró que se han sostenido reuniones directas con secciones de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, además de encuentros con la representación general de la CNTE y mesas tripartitas con gobiernos estatales.

#MañaneraDelPueblo. “Para el gobierno de México es importante señalar que la mesa de diálogo con la CNTE continúa”, subraya @rosaicela_, titular de @SEGOB_mx pic.twitter.com/j0kZwPm5Cq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 8, 2026

Rodríguez hizo un llamado a que las manifestaciones se desarrollen en un marco de paz, respeto a los derechos humanos y consideración hacia terceros. Subrayó que el gobierno reconoce la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pero pidió que estos derechos coexistan con los de quienes estudian, trabajan o transitan en la Ciudad de México.

También reiteró el exhorto a alcanzar acuerdos para levantar el plantón y evitar afectaciones a clases, trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico.

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