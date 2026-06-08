Terremoto de magnitud 7.8 deja al menos 19 muertos y miles de familias afectadas en Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes 8 de junio de 2026 el sur de Filipinas y dejó al menos 19 personas muertas, 12 desaparecidas y más de un centenar de heridas, de acuerdo con el más reciente balance de las autoridades de Defensa Civil.

El sismo se registró a las 07:37 horas locales, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias. La zona más afectada fue Mindanao, la segunda isla más grande del país, donde también se han reportado más de 130 réplicas, algunas con magnitud de hasta 6.7.

Aunque el balance oficial ubica la cifra de fallecidos en 19, medios regionales han reportado hasta 32 muertes, principalmente por caída de escombros y deslizamientos de tierra.

¿Qué daños dejó el terremoto en Filipinas?

El movimiento telúrico afectó a unas 10 mil familias en las zonas más golpeadas. Las autoridades reportaron daños en escuelas, supermercados y centros comerciales, algunos de los cuales colapsaron por la fuerza del sismo.

El Departamento de Educación ordenó activar apoyo de emergencia para seis mil 224 colegios afectados en cinco regiones de Mindanao. Además, las clases fueron suspendidas para cerca de 3.2 millones de estudiantes justo el día en que iniciaba el ciclo escolar 2026-2027.

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Unicef Filipinas informó que se mantiene atento a los reportes de fallecimientos, incluidos posibles casos de niños, y señaló que está listo para apoyar la respuesta del gobierno con servicios de salud, nutrición, agua, saneamiento, protección infantil y apoyo escolar.

Filipinas cancela alerta de tsunami tras varias horas

Tras el terremoto, Filipinas y otros países del Pacífico activaron una alerta de tsunami que permaneció vigente cerca de ocho horas. Posteriormente fue cancelada, luego de registrarse olas de hasta 1.48 metros sobre el nivel del mar.

Here's a clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a 8.2M #Earthquake hits nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/591bc6K59T — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 7, 2026

El presidente Ferdinand Marcos informó que las autoridades coordinan la respuesta y la vigilancia en las zonas afectadas, donde también se reportaron interrupciones en servicios eléctricos y telecomunicaciones.

El aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de General Santos canceló 17 vuelos durante la mañana, aunque mantuvo operaciones por la tarde para vuelos gubernamentales, militares y humanitarios.

PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.



Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F — GMA News (@gmanews) June 8, 2026

Filipinas se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde cada año se registran miles de sismos, la mayoría de intensidad moderada.

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