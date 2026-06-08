Clima en Campeche hoy 8 de junio: ¿A qué hora lloverá y en donde?

El estado de Campeche continuará bajo la influencia de condiciones cálidas y húmedas durante los próximos días, con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados Celsius y una elevada probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante las tardes y noches.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la capital campechana registrará temperaturas mínimas de entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que las máximas alcanzarán los 35 grados. La humedad favorecerá una sensación térmica superior a los valores registrados por los termómetros, por lo que el ambiente continuará siendo bochornoso.

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Para los próximos días se esperan chubascos y tormentas dispersas con probabilidades de lluvia de hasta 90% en algunos periodos. Los acumulados podrían incrementarse de manera significativa en zonas del sur, centro y costa del estado.

El inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Atlántico también está generando condiciones favorables para precipitaciones más frecuentes en la región. Diversos pronósticos advierten que durante junio podrían presentarse lluvias intensas, tormentas eléctricas y rachas de viento asociadas a sistemas tropicales que se desarrollen en el Golfo de México y el Caribe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado además que Campeche se mantiene entre las entidades con potencial para registrar lluvias fuertes a intensas en el sureste mexicano, situación que podría ocasionar encharcamientos, incremento en niveles de arroyos y afectaciones temporales en zonas urbanas.

Históricamente, junio es uno de los meses con mayor actividad de lluvias en Campeche, con temperaturas promedio cercanas a 33 grados Celsius y mínimas de 24 a 25 grados, además de más de 18 días con precipitaciones durante el mes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente ante la posibilidad de tormentas eléctricas, rachas de viento y lluvias fuertes que podrían presentarse de manera repentina en diferentes municipios del estado.