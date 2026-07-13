Madre de Playa del Carmen denuncia 11 años de retrasos judiciales en caso de pensión alimenticia para su hijo

Una madre de familia exigió justicia por un presunto caso de violencia patrimonial y económica en perjuicio de su hijo con neurodivergencia, al denunciar que, después de 11 años de haber iniciado un juicio por pensión alimenticia, las autoridades judiciales aún no emiten una resolución definitiva.

La afectada, identificada como Diana Flores, señaló que el padre de su hijo se ha negado a cumplir con su obligación alimentaria, mientras que el proceso judicial se ha prolongado debido a constantes aplazamientos de las audiencias.

Como forma de protesta, este lunes instaló de manera simbólica una casa de campaña en las instalaciones del Poder Judicial, en Playa del Carmen, para visibilizar su caso y exigir que las autoridades agilicen el procedimiento.

No obstante, aclaró que no permanecerá en el lugar de manera permanente, debido a las necesidades de atención y cuidado que requiere su hijo.

La mujer explicó que la falta de una resolución ha afectado directamente el bienestar del menor, quien, además de enfrentar la incertidumbre económica, ha tenido dificultades para acceder a espacios educativos debido a su condición.

“En lugar de continuar con las audiencias, las cancelan y vuelven a reprogramarlas. Mientras el proceso sigue detenido, mi hijo continúa desprotegido. Llevo 11 años luchando por esta situación y no veo avances”, expresó.

Diana Flores hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el caso sea atendido con prontitud y se garantice el derecho de su hijo a recibir la pensión alimenticia que, afirmó, le corresponde por ley.