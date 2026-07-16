Vecinos de Playa del Carmen derriban cerca para impedir presunto cierre de acceso a Playa 72

Nadie debe restringir el acceso hacia la playa, y no lo vamos a permitir, ya basta de abusos de políticos que pretenden acaparar todo, señalan habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, luego de que la noche de este miércoles un grupo de trabajadores intentaron bardar el acceso de la Playa 72 desde la Quinta Avenida hacia la Zona Federal Marítimo Terrestre, sin embargo, vecinos de la colonia lo tiraron.

Los ciudadanos José Ángel Pérez, Juan Alcocer y Roger Pérez, opinaron que el predio Chen- Zubul no tiene título de propiedad, sin embargo, dicen que la extinta Desarrolladora de la Riviera Maya (DeryMaya) comercializó los terrenos y extendió documentos de compra venta apócrifa.

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Por su parte la fundadora de la colonia Sonia López, advirtió que nadie puede meter mano en el predio que aún está litigio, los únicos posesionarios es la gente que fundó la colonia, y vamos a defender que el acceso permanezca para disfrutar de las playas.

"Durante la instalación de postes y de una malla metálica para cerrar el acceso hacia la playa desde la Avenida Colosio, se presentó una persona con características corpulenta argumentó tener órdenes del gobierno para realizar la cerca, sin especificar si municipal o estatal", comentó el ciudadano José Ángel Pérez.

"Nosotros sabemos que esos terrenos que aun se conserva la vegetación es parte del predio Chen Zubul, y no cuenta con títulos de propiedad, por esa razón, no permitiremos que gente “gandalla” quiere apoderarse y restringir el acceso a las playas", agregó.

Para el ciudadano Juan Alcocer, opinó que defenderán la costa porque ningún político ni empresario cuenta con título de propiedad para arrebatar un predio de la nación.

Esta zona debe permanecer “intocable” porque la mayor parte de la vegetación es manglar donde habitan diversas especies de fauna silvestre, es un pulmón de la ciudad que vamos a proteger, comentó el ciudadano Roger Pérez.

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En tanto que Sonia López Cardiel, también fundadora de la colonia, agregó que nadie debe meterse en la zona, ni el gobierno municipal, menos del estado al estar el predio en litigio.

La extinta Desarrolladora de la Riviera Maya en su momento comercializó terrenos y entregó documentación a los compradores políticos, sin embargo, esos expedientes son apócrifos, no tienen validez, por lo tanto, toda persona que pretenda despojar de ese predio habrá consecuencias.

Por su parte, Julio Cano Novelo, otro fundador dijo que la persona que se presentó durante la intentona de cerrar el acceso de la playa 72, responde al nombre de Sergio Rodríguez y estuvo o está en la extinta DeryMaya, y el, es quien se presume que está detrás de este intento de arrebatar el predio.