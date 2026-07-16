Muere venezolano bajo custodia de ICE en Georgia; suman 22 fallecimientos de migrantes en 2026

Un migrante venezolano de 45 años murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un traslado entre dos centros de detención en Georgia.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Arenas Silva, quien perdió la vida el lunes 13 de julio, cuatro días después de ser detenido por agentes migratorios. Con este caso, ICE reporta 22 personas fallecidas bajo su custodia en lo que va de 2026.

El deceso ocurre en medio de cuestionamientos por las condiciones de los centros migratorios y una serie de muertes relacionadas con operativos de la agencia. Human Rights Watch advirtió recientemente que la tasa de mortalidad bajo custodia de ICE se encuentra en su nivel más alto en más de una década.

¿Cómo murió el migrante venezolano bajo custodia de ICE?

Arenas Silva viajaba en un autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Ocilla, hacia el Centro de Procesamiento D. Ray, en Folkston.

Personal encargado del traslado lo encontró inconsciente alrededor de las 7:46 horas. Los agentes solicitaron asistencia médica e iniciaron maniobras de emergencia antes de llevarlo al Hospital del Condado de Irwin.

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El venezolano fue declarado muerto a las 8:31 horas. ICE señaló que la causa preliminar fue un paro cardíaco, pero aclaró que el resultado definitivo dependerá de un examen médico posterior.

La agencia aseguró que el hombre recibió atención y fue revisado por profesionales médicos mientras permaneció detenido.

Familia denuncia que no recibió sus medicamentos

La familia de Arenas Silva y organizaciones defensoras de migrantes ofrecieron una versión distinta. Afirmaron que el venezolano padecía una condición médica y que no habría recibido todos los medicamentos que necesitaba durante sus días bajo custodia.

Su hermana pidió una investigación independiente para determinar si existieron omisiones en la atención médica. ICE respondió que el migrante sí recibió cuidados, aunque no detalló cuáles tratamientos le fueron suministrados.

¿Por qué estaba detenido Jesús Manuel Arenas Silva?

Según ICE, Arenas Silva ingresó a Estados Unidos en octubre de 2021 y fue interceptado por agentes fronterizos cerca de Calexico, California.

Un inmigrante venezolano que permanecía bajo custodia del ICE en Georgia, falleció presuntamente a causa de un paro cardíaco.

La agencia indicó que Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, murió el pasado 13 de julio mientras era trasladado de un centro de detención a otro. Al… pic.twitter.com/XaWGuyiXeh — POPULUS MX (@Populus_mx) July 16, 2026

Un juez de inmigración de Atlanta ordenó su expulsión a Venezuela en abril de 2026. Agentes migratorios lo detuvieron el 9 de julio durante un operativo en Dallas, Georgia, y lo trasladaron al centro del condado de Irwin.

La muerte del venezolano se suma a otros incidentes recientes relacionados con ICE, entre ellos los fallecimientos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, del colombiano Joan Sebastián Guerrero y de un mexicano atropellado en Florida cuando intentaba huir de un operativo.

Human Rights Watch documentó que 52 personas murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, un aumento que la organización relacionó con la expansión de las detenciones, deficiencias médicas y falta de supervisión.

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