Nuevos audios de Marina del Pilar apuntan a una posible reunión con el FBI en Panamá por su visa

Nuevas grabaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, revelan conversaciones sobre una posible reunión con representantes de agencias estadounidenses para abordar la cancelación de su visa y supuestos asuntos legales pendientes.

Los audios fueron divulgados por el periodista Héctor de Mauleón. En ellos, personas que se presentan como intermediarios aseguran que un primer encuentro habría sido autorizado para finales de agosto en Panamá, debido a que ese país sería considerado un “territorio neutral”.

De acuerdo con los fragmentos publicados, en la supuesta reunión participarían representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado.

Sin embargo, ninguna de esas instituciones ha confirmado públicamente la existencia del encuentro ni la identidad de los interlocutores.

¿Qué dicen los nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar?

En una de las conversaciones, un hombre informa a la mandataria que la cita tendría lugar en Panamá para evitar realizarla en México o Estados Unidos y mantener el proceso fuera de la atención pública.

La gobernadora pregunta si podría acudir acompañada por sus abogados y manifiesta inquietud ante procedimientos y leyes que, según se escucha, desconoce. También pide que cualquier avance sea revisado primero por su equipo jurídico.

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En otra grabación, los interlocutores plantean como opciones Tijuana o Miami. Marina del Pilar elige Tijuana y recibe como respuesta que los supuestos representantes del FBI estarían dispuestos a viajar hasta esa ciudad.

Los fragmentos sugieren que las conversaciones estaban relacionadas con la recuperación de la visa estadounidense y con posibles señalamientos legales. No obstante, el contenido no permite comprobar por sí mismo que los participantes representaran oficialmente a las agencias mencionadas.

Marina del Pilar acusa una trampa política

La gobernadora reconoció previamente que participó en conversaciones relacionadas con su visa, pero negó haber buscado un acuerdo irregular con Estados Unidos.

Ávila Olmeda afirmó que el exgobernador Jaime Bonilla la puso en contacto con personas que se hicieron pasar por intermediarios de autoridades estadounidenses. Según su versión, aceptó la reunión de buena fe, pero después concluyó que se trataba de una operación para grabarla y perjudicarla políticamente.

También sostuvo que los audios fueron editados, fragmentados y sacados de contexto. Aseguró que nunca entregó información confidencial ni comprometió la seguridad nacional, y destacó que las personas involucradas nunca mostraron documentos oficiales ni contactaron al abogado que ella propuso.

Nuevos audios de Marina del Pilar



Habría acordado reunirse con autoridades de Estados Unidos en Panamá a finales de agosto. pic.twitter.com/TDNmWXMVO0 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 16, 2026

Agencias de Estados Unidos no confirman las reuniones

Hasta ahora, el FBI, el DHS y el Departamento de Estado no han reconocido públicamente las conversaciones ni han informado sobre una cita en Panamá, Tijuana o Miami.

Por esa razón, las menciones a una reunión autorizada y a supuestos procedimientos contra la gobernadora permanecen como afirmaciones de los interlocutores registrados en los audios.

La nueva filtración profundiza la confrontación entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, quien ha rechazado estar detrás de las grabaciones. La controversia también aumenta la presión política sobre la gobernadora, mientras no exista una investigación oficial que determine el origen, la integridad y el contexto completo del material difundido.

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