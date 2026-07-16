Clima en Yucatán 17 de julio: Habrá probables chubascos y calor de hasta 40 grados este viernes

Durante este viernes 17 de julio se prevén chubascos con ambiente muy caluroso en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, en interacción con una vaguada térmica e inestabilidad en el nivel medio y superior de la tropósfera, se esperan chubascos en Yucatán.

Habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del Este de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del estenoreste y norte en el litoral yucateco y campechano, respectivamente.

Para mañana se pronostican #Lluvias intensas en el oeste de #Durango y el centro de #Sinaloa, mientras que para el sábado precipitaciones muy fuertes en #Nayarit y regiones de #Chihuahua, Durango, Sinaloa y #Jalisco. Los detalles consúltalos en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/bMFaleZbBw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 16, 2026

Además, una nueva Onda Tropical avanzará sobre el mar Caribe oriental, lo que dejaría fuertes lluvias en los próximos días.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 22° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 39° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.