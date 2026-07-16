Sin electricidad: vecinos de la Esperanza preparan bloqueo en Campeche

La molestia crece entre los habitantes de la colonia Esperanza, quienes permanecen sin energía eléctrica desde aproximadamente las 16:00 horas del miércoles, luego de que un árbol ubicado en un predio particular cayera sobre el cableado durante la lluvia y los fuertes vientos registrados esa tarde.

Ante la falta del servicio, vecinos de la calle Uno advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata, podrían cerrar el tránsito sobre la avenida Álvaro Obregón como medida de presión para que se atienda la emergencia y se restablezca el suministro eléctrico.

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De acuerdo con los habitantes, el árbol derribado dañó las líneas de distribución, dejando a varias viviendas sin electricidad por más de un día. La situación ha afectado las actividades cotidianas de las familias, además de generar preocupación por la conservación de alimentos y el funcionamiento de aparatos eléctricos.

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Por su parte, vecinos del lugar señalaron que el incidente ocurrió debido a las condiciones meteorológicas y que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no había realizado la poda preventiva del ejemplar, pese a que representaba un riesgo por su cercanía con el tendido eléctrico. Esta versión mantiene la incertidumbre sobre quién corresponde la responsabilidad del incidente y de la atención del problema.