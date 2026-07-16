Armada de México realiza ceremonia de cambio de mando en Campeche

El Vicealmirante Rafael Nemesio Vázquez Saval asumió el Mando de Armas de la Séptima Zona Naval durante la Ceremonia de Entrega-Recepción realizada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México. El cambio de mando se efectuó como parte de la rotación permanente del personal naval.

El acto protocolario contó con la presencia de autoridades civiles, navales y militares de los diferentes órdenes de Gobierno. El Vicealmirante Vázquez Saval recibió el cargo de manos del Vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado. La ceremonia tuvo la participación del Vicealmirante Ildefonso Méndez Gómez, en representación del Alto Mando de la Armada de México.

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El nuevo comandante de la Séptima Zona Naval cuenta con 42 años de servicio activo en la Armada de México. Durante su trayectoria ha ocupado diversos cargos en unidades operativas y administrativas, además de desempeñarse como comandante. También estuvo al frente del Órgano Interno de Control y ocupó el cargo de Subinspector General de la Secretaría de Marina.

Vázquez Saval es egresado de la Ingeniería Naval de la Heroica Escuela Naval y cuenta con maestrías en Administración Naval, Administración de Gestión de Instituciones Educativas y Administración Militar para Seguridad Interior y Defensa Nacional. Asimismo, tiene preparación en Administración Pública Federal y dominio del idioma francés.

Por su desempeño profesional, el Vicealmirante ha recibido reconocimientos como la Condecoración de Perseverancia Excepcional Tercera Clase, Mención Honorífica por Operatividad, Mérito Docente, Legión de Honor y dos distintivos institucionales. Su nombramiento se realizó conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.