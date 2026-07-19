Diablillas Mestizas de Hondzonot se proclaman subcampeonas del cuadrangular en Hidalgo, Nuevo León

Las Diablillas Mestizas de Hondzonot conquistaron el subcampeonato del cuadrangular de sóftbol celebrado en Hidalgo, Nuevo León, luego de una destacada actuación en la que vencieron a las Diablas por marcador de 10-2 y estuvieron a un solo out de derrotar a las Águilas en un emocionante encuentro que terminó 6-5.

El manager del equipo, Manuel Jiménez, informó que las Diablillas debutaron con un triunfo de 10-2 sobre las Diablas, resultado que fortaleció la confianza del conjunto para enfrentar el siguiente compromiso. Explicó que, aunque el encuentro fue disputado en sus primeras entradas, la ofensiva respondió oportunamente y permitió asegurar una victoria contundente que impulsó el ánimo del plantel.

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En el segundo encuentro, las quintanarroenses enfrentaron a las Águilas, un equipo integrado por jugadoras con amplia trayectoria, entre ellas integrantes de la familia Molina, algunas con experiencia representando a México y participaciones en competencias profesionales. Pese a ello, las Diablillas jugaron sin complejos y dominaron el marcador durante prácticamente todo el partido. Sin embargo, en la última entrada, cuando se encontraban a un solo out de la victoria, las Águilas remontaron con dos carreras para imponerse 6-5, en un cierre dramático que fue reconocido por el público asistente.

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Manuel Jiménez destacó que, más allá del resultado, el desempeño del equipo fue motivo de orgullo por la entrega y determinación mostradas en el terreno de juego. Señaló que las jugadoras enfrentaron a rivales de gran nivel con personalidad y sin mostrar nerviosismo, manteniéndose al frente durante casi todo el encuentro. Al finalizar el torneo, las Diablillas recibieron un trofeo en reconocimiento a su participación, mientras que la afición respondió con constantes muestras de apoyo durante los partidos.

Como parte de las actividades de la gira este fin de semana por Nuevo León, las Diablillas Mestizas también realizaron una visita al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, donde recibieron un recorrido especial por las instalaciones. De acuerdo con Manuel Jiménez, la institución publicó en sus plataformas oficiales fotografías y un mensaje de bienvenida pocos minutos después de la visita, un gesto que consideró significativo para el equipo. El manager calificó la experiencia como inolvidable y aseguró que este tipo de invitaciones fortalecen el crecimiento deportivo de las jugadoras y proyectan el talento de Hondzonot y de Quintana Roo en escenarios nacionales.