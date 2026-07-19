Olmecas de Tabasco salva el último de la serie ante los Tigres de Quintana Roo

Un wild pitch con las bases llenas en la conclusión de la entrada número 15, le permitió a Héctor Hernández anotar la carrera con la que los Olmecas de Tabasco vencieron 4-3 a los Tigres de Quintana Roo, para rescatar el último compromiso del fin de semana en el estadio Centenario 27 de Febrero de la capital tabasqueña.

Cabe señalar que este fin de semana, chocos y bengalíes jugaron 42 episodios en tres juegos, además de que el récord de los caribeños en extra innings ahora es de seis victorias y tres reveses.

Por segundo partido consecutivo, fueron los Olmecas quienes estrenaron la pizarra en el mismo primer inning, pero ahora con un par de carreras, las cuales anotaron Randy Romero con rola impulsora por Seth Beer y Oscar González con sencillo remolcador de Yamaico Navarro.

Los Tigres respondieron y empataron la contienda en la cuarta entrada, cuando por principio de cuentas Phillip Ervin timbró en error del primera base Seth Beer y posteriormente JJ Matijevic (7) igualó el marcador al dar cuadrangular solitario por encima de la barda del jardín izquierdo.

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Para el sexto episodio, Tabasco recuperó la delantera a través de otro homerun en la serie para el venezolano Ángelo Castellano (5); hasta que en el noveno capítulo, los bengalíes dieron alcance en el score con el segundo bambinazo en días consecutivos del californiano Calvin Estrada (7), ahora ante los envíos del serpentinero oriundo de Bahamas, Chavez Fernander.

La victoria en labor de relevo fue para Daniel Camarena (2-1); mientras que el revés fue para el novato Ernesto Borges (1-3).

Tras el lunes de descanso, los Tigres de Quintana Roo seguirán de gira, cuando del martes 21 al jueves 23 de julio conozcan el nuevo estadio Yu'va de la Verde Antequera, donde enfrentarán a los Guerreros de Oaxaca.