Alborotos, botellazos y lamentos por derrota de la Selección de Argentina en el centro de Playa de Carmen

Un escándalo fue protagonizado por fanáticos de la selección de Argentina en el centro de la ciudad, tras su derrota en la final del torneo internacional de futbol, lo que dejó el saldo de tres detenidos por la agresión a un turista español, quien resultó con una herida en la cabeza, producida aparentemente por un botellazo.

La concentración de simpatizantes del equipo albiceleste se registró desde las 17:00 horas, en el cruce de las calles 6 con 25, en la colonia Centro, momentos después de la conclusión del partido, lo que originó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen para tratar de preservar el orden.

Sin embargo, los primeros reportes señalaron que un turista español que celebraba el triunfo de su selección fue agredido por varios argentinos y recibió presuntamente un botellazo en la cabeza, con una herida que ameritó la atención de paramédicos, quienes le aplicaron un vendaje.

En tanto, los policías municipales detuvieron a tres de los presuntos agresores, quienes vestían la playera de la selección de futbol de su país.

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Los argentinos que radican en Playa del Carmen mantuvieron una concentración en este punto del centro de la ciudad durante varias horas, con lo cual la circulación vehicular permaneció cerrada, en medio de la frustración por la derrota de su equipo de futbol.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvieron vigilancia en los alrededores para evitar mayores disturbios y poco después de las 22:00 horas, solicitaron a los asistentes a despejar la vialidad, con lo que un convoy de patrullas atravesó esa zona para reabrir la circulación.

Los aficionados se replegaron en las banquetas y poco a poco se fue disolviendo la concentración de personas. Cabe señalar que Playa del Carmen alberga a una importante comunidad de argentinos, quienes laboran en el sector turístico.