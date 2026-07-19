Conductor de BMW provoca accidente, lesiona a motociclista y huye en la colonia Aeropuerto

Un motociclista resultó lesionado y su unidad con severos daños materiales luego de ser embestido presuntamente por el conductor de un automóvil BMW, quien tras provocar el accidente se dio a la fuga, la tarde de este domingo, en uno de los accesos a la tienda Soriana Aviación, en la colonia Aeropuerto.

El percance ocurrió sobre la avenida Corregidora, en el cruce con avenida Aviación, justo frente a la tienda Home Depot, donde el joven conductor de una motoneta de la marca Italika, tipo Acelera, circulaba sobre la vía de preferencia con dirección a la glorieta de Los Delfines.

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De acuerdo con la versión del afectado, al llegar al acceso de Soriana Aviación, el conductor de un automóvil BMW color negro, con placas de circulación no identificadas, intentó realizar una vuelta en “U” sin tomar las debidas precauciones, invadiendo el carril por el que transitaba la motocicleta y provocándole un corte de circulación.

Sin posibilidad de evitar el impacto, el motociclista se estrelló contra el costado del vehículo, saliendo proyectado sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia, sufrió lesiones en ambas rodillas, mientras que la motoneta terminó con daños de consideración.

El motociclista se estrelló contra el costado del vehículo. / Por Esto.

Lejos de detenerse para brindar ayuda o asumir su responsabilidad, el conductor del BMW aceleró la marcha y escapó del lugar con dirección a la colonia Santa Rosalía, dejando abandonado al lesionado.

Con apoyo de familiares y conocidos que acudieron al sitio tras ser avisados del accidente, el motociclista logró mover su unidad hacia un lugar seguro para liberar la circulación vehicular, ya que el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar y no fue posible solicitar la intervención inmediata para deslindar responsabilidades.

El motociclista logró mover su unidad hacia un lugar seguro. / Por Esto.

El joven informó que acudirá ante la Fiscalía General del Estado de Campeche para presentar la denuncia correspondiente por los hechos, con la finalidad de que se inicien las investigaciones y se pueda identificar al conductor responsable, además de reclamar la reparación de los daños materiales y los gastos derivados de las lesiones sufridas. Mientras tanto, el motociclista recibió apoyo de sus acompañantes para trasladarse y recibir atención médica por las lesiones en ambas extremidades inferiores.

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