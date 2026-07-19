Aparatoso choque contra poste de Telmex deja cuantiosos daños y afecta la circulación en la colonia Obrera

Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este domingo en los límites de la colonia Obrera dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un poste de Telmex partido en dos y afectaciones a la circulación vehicular, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 55, en el cruce con la avenida Periférica Norte, donde el conductor de un automóvil Volkswagen Clásico, color verde, con placas de circulación YZY-999-B del estado de Yucatán, circulaba presuntamente sobre la avenida 55 cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control del volante.

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Tras salirse de su trayectoria, el vehículo subió a la banqueta y terminó impactándose de frente contra un poste de madera propiedad de Telmex. La fuerza del choque fue tal que la estructura quedó partida en dos, provocando que los cables de telecomunicaciones quedaran colgando sobre la vialidad, representando un riesgo para automovilistas y peatones.

Debido a la peligrosidad de la situación, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para asegurar el área, levantar los cables que obstruían el paso y evitar que se registrara un nuevo accidente, además de delimitar el perímetro mientras se realizaban las labores correspondientes.

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Asimismo, agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron el peritaje del percance, controlaron la circulación en la zona y llevaron a cabo el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor fue presentado ante la Fiscalía debido a los daños ocasionados a propiedad privada, ya que no contaba con una póliza de seguro que permitiera responder por las afectaciones generadas al poste de Telmex.

El conductor fue presentado ante la Fiscalía. / Por Esto.

El vehículo sufrió severos daños en la parte frontal y posteriormente fue retirado del sitio con apoyo de una grúa. Mientras tanto, personal de la empresa de telecomunicaciones quedó a cargo de la sustitución del poste dañado y de la reparación de la infraestructura afectada.

A pesar de lo aparatoso del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y afectaciones temporales al tránsito vehicular en ese importante cruce de la ciudad.

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