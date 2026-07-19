Google lanza homenaje a Marc Cucurella tras ganar el Mundial 2026.

Google se ha sumado de forma muy original a la euforia desatada por la victoria de la Selección Española en la Copa del Mundo 2026. Tras la victoria de la selección europea, el buscador lanzó un gran homenaje para el jugador español, Marc Cucurella, que ha generado emoción entre sus seguidores.

El jugador español se volvió una tendencia en redes sociales por su característico cabello rizado además de ser parte de la selección que se coronó campeona en este torneo deportivo. Fue tras dicha victoria que el motor de búsqueda implementó una animación interactiva dedicada al lateral izquierdo español.

Noticia Destacada Lamine Yamal celebra con su hermano Keyne, quien abrazó y besó la Copa del Mundo

¿Cómo es el homenaje de Google para Marc Cucurella?

La sorpresa para los aficionados consiste en un huevo de pascua digital que se encuentra inspirado en el famosísimo meme viral del "gato con peluca rizada". Una imagen que los usuarios de redes adoptaron cariñosamente debido al característico peinado del futbolista de 27 años.

Para poder activar dicha animación basta con ingresar al buscador y escribir el término “Cucurella” o “Marc Cucurella”. Al cargar la ficha del jugador, en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece el pequeño gatito con pelo rizado, portando la camiseta de España y agitando su bandera.

Homenaje a Marc Cucurella en Google. / Captura de pantalla.

En caso de que los usuarios den click sobre él, el felino recorre la pantalla ante la mirada de los internautas. Este pequeño gesto generó gran emoción entre los fanáticos y seguidores del jugador que se volvió famoso en España por su cabello rizado, siendo una gran característica del jugador.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal