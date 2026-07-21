Cozumel registra tres embarazos anuales en menores de 14 años

En el municipio Cozumel se registran, en promedio, tres casos anuales de embarazo en menores de 14 años o menos, de acuerdo con los datos sociodemográficos más recientes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

En promedio hay 267 gestaciones cada 12 meses en menores de 20 años, situación que ha llevado a las autoridades a fortalecer las estrategias de prevención, educación sexual y acompañamiento para disminuir la incidencia.

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Estefanía Cortés, trabajadora social, explicó que las cifras oficiales indican que el 99 por ciento de las gestaciones ocurre entre adolescentes de 15 a 19 años, con un promedio de 264 casos anuales, mientras que el 1% restante corresponde a niñas de 14 años o menos, un grupo considerado de alta vulnerabilidad por las implicaciones que una maternidad a temprana edad tiene en la salud, la continuidad educativa y el desarrollo personal.

El Sistema DIF Cozumel y el Gobierno municipal mantienen las acciones del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Adolescencias, mediante el cual se brinda atención psicológica, orientación médica, asesoría jurídica y acompañamiento social a madres adolescentes, además de promover su permanencia en el sistema educativo.

Médico exhortó a fortalecer la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos entre grupos vulnerables / Especial

De acuerdo con las autoridades, la prevención requiere un trabajo coordinado entre instituciones educativas, servicios de salud y familias, fomentando el diálogo abierto sobre sexualidad, relaciones responsables y proyectos de vida desde edades tempranas.

Julio Pasos, médico del sector Salud, explicó que “un embarazo durante la adolescencia puede representar mayores riesgos para la madre y el bebé, además de afectar la continuidad escolar y las oportunidades de desarrollo. La educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos son herramientas esenciales para prevenir estos casos”.

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Breya Martínez, orientadora educativa de nivel medio superior, comentó que “las escuelas desempeñan un papel importante al proporcionar información y detectar situaciones de riesgo. La participación de madres, padres y docentes resulta indispensable para fortalecer las acciones preventivas”.

Aunque en Quintana Roo se ha observado una reducción gradual en los nacimientos de madres menores de 20 años, las autoridades reconocieron que el embarazo adolescente sigue siendo un reto prioritario. Por ello, hicieron un llamado a reforzar la educación sexual integral, ampliar el acceso a servicios de Salud amigables para jóvenes y consolidar estrategias que permitan reducir la incidencia de estos casos en Cozumel.