Casos de fecundidad forzada en Quintana Roo: 61 embarazos en menores de 15 años

Aunque Quintana Roo se mantiene entre los estados con menor tasa de embarazo adolescente en México y reporta una reducción en nacimientos entre menores de edad, en la entidad persisten casos de fecundidad forzada, particularmente en niñas menores de 15 años, con 61 casos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), publicados a finales del 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado registró una tasa de 39.1 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. Esta cifra es una de las más bajas del país, ubicándose solo por encima de Ciudad de México.

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En ese sentido, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, informó en abril de este año que el estado logró reducir la incidencia de nacimientos entre personas de 10 a 17 años.

Actualmente, Quintana Roo reporta una tasa de 6.3%, equivalente a 775 nacimientos en menores de entre 10 y 17 años.

Con base en las Estadísticas de Nacimientos Registrados del Inegi, del total de casos, 61 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años; 127 a adolescentes de 15 años; 260 a jóvenes de 16 años y 327 a adolescentes de 17 años.

A pesar de la tendencia a la baja, la existencia de 61 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años mantiene encendidas las alertas sobre violencia sexual y embarazos forzados.

Para la especialista Candy Raygoza, abogada y psicoterapeuta humanista, este tema en la entidad requiere distinguir con absoluta responsabilidad dos realidades.

La psicoterapeuta Candy Raygoza destacó que las infantes no solo enfrentan cambios corporales, sino también deserción escolar y responsabilidades para las que no están listas / Especial

Explicó que el grupo de adolescentes de 15 a 19 años necesita educación integral en sexualidad, acceso a servicios de salud, oportunidades educativas y acompañamiento familiar. Sin embargo, la otra realidad, profundamente grave, corresponde a niñas menores de 15 años embarazadas o convertidas en madres.

Raygoza advirtió que no se puede normalizar el hecho bajo la idea de una maternidad temprana, ya que se está frente a posibles hechos de violencia sexual, abuso de poder, coerción, abandono institucional o fecundidad forzada. Incluso un solo caso representa una lesión grave a sus derechos, integridad, salud emocional y proyecto de vida.

Consideró que en municipios turísticos como Benito Juárez, donde convergen movilidad social, desigualdad, violencia y abandono escolar, el reto no solo es reducir las cifras, sino también hay que garantizar acceso real a educación sexual, protección contra la violencia y atención médica y psicológica por los daños que genera.

Recalcó que desde la perspectiva de la salud mental, el daño puede ser profundo, pues una niña embarazada enfrenta cambios corporales, temor, culpa impuesta, vergüenza, aislamiento, interrupción escolar, presión familiar y responsabilidades de crianza para las cuales no cuenta con recursos.

“Cuando el embarazo proviene de violencia sexual, la maternidad puede quedar asociada al trauma”, dijo.

Apuntó que hablar de embarazo infantil y fecundidad forzada en el estado es hablar de derechos humanos, infancia, justicia, salud mental, desigualdad, violencia sexual y cultura de paz.

Afirmó que mientras una niña tenga que asumir una maternidad derivada de abuso o abandono institucional, la paz seguirá siendo incompleta.

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A nivel nacional, la tasa fue de 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes, mientras que entre jóvenes hablantes de lengua indígena alcanzó 90.3 nacimientos, prácticamente el doble.

Más allá de la estadística, preocupa la fecundidad forzada por embarazos en menores de 15 años, considerados resultado de violencia sexual, abuso o uniones tempranas forzadas.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Inegi, cada día en México más de mil niñas y adolescentes dan a luz, situando al país en el primer lugar en el mundo de embarazos en mujeres de 10 a 15 años.

En el 41% de los casos, los padres tenían entre 15 y 19 años; el 34% no especifica la edad; el 22% son padres de 20 años y más, y sólo el 2% son menores de 15 años.