Baja ocupación hotelera deja más despidos y golpea la economía de Playa del Carmen

Los hoteles de la Riviera Maya siguen despidiendo a sus colaboradores debido a la baja afluencia de visitantes, el escenario es complejo, mientras que la canasta básica día a día sube de precio, estamos padeciendo lo que no se esperaba, mientras que la ciudad, los pequeños comercios siguen extorsionados por la delincuencia, opinaron los ciudadanos: Andrés Puga, Leticia Uscanga, Ana María Sandoval, Julio Miss y Juan Carlos Sulub.

De acuerdo a la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, los niveles de ocupación no son alentadores, del 18 al 26 de julio, la ocupación se mantuvo del 61.63 y el 67.03 por ciento, sin embargo, este miércoles 29 de julio cayó la ocupación al reportar el 52.90.

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Los hoteles grandes a lo largo del corredor turístico no están contratando, al contrario, están despidiendo a la gente porque no hay turismo en comparación a otros años en este periodo donde la ocupación alcanzaba un 80 por ciento, comentó Andrés Puga, ahora desempleado.

Tengo más de 10 años de vivir en Playa del Carmen y no había visto este escenario de preocupación de mucha gente sin trabajo, y las pequeñas empresas en la ciudad que ofertan vacantes ofrecen salarios de hambre, con 300 pesos diarios no alcanza para pagar la renta, pagos de agua, luz, la comida, gastos escolares, estamos viviendo en una etapa difícil, describió.

Mientras que Leticia Uscanga, dijo, nosotros que vivimos al día, estamos pasando por momentos muy difíciles, lo poco que tenemos ahorrado se está agotando y aunque quisiéramos poner un bazar o punto de comida de forma temporal para cubrir los gastos, no, nos permite el gobierno local.

Para Ana María Sandoval, también desempleada comentó que los pocos turistas que se hospedan en los hoteles grandes, no salen de su estancia porque les ofrecen paquetes completos, y ese turismo cautivo no deja derrama económica en los comercios de la ciudad.

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A raíz de la baja actividad turística, muchos comercios en la zona urbana también han cerrado sus puertas, no hay ventas pero tienen que pagar las extorsiones a los delincuentes sin pretexto, las autoridades argumentan estar trabajando en materia de seguridad pero solo es discurso oficial, opinó el comerciante Julio Miss.

En tanto que Juan Carlos Sulub, también desempleado, relató que el turismo de alto poder adquisitivo dejó de llegar a este centro vacacional, el impacto del sargazo ha afectado drásticamente al grado de que ese turismo que dejaba derrama económica no ha regresado, y los visitantes que llegan son cautelosos vienen limitaos monetariamente, principalmente el nacional.