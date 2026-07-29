Memo Ochoa deja el fútbol para practicar el juego de pelota maya

Tras anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional concluyendo su participación en la Copa Mundial 2026, Guillermo "Memo" Ochoa volvió a capturar la atención de sus seguidores, en esta ocasión el exjugador decidió dejar las canchas y adentrarse al mundo de las tradiciones prehispánicas.

El exportero de la Selección Mexicana usó sus redes sociales para compartir una experiencia durante unas vacaciones familiares en el parque Xcaret. Fue en este espacio en donde se pudo ver a Memo jugar el juego de la pelota maya, un ancestral juego considerado uno de los precursores culturales del fútbol.

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¿Por qué Memo Ochoa estaba jugando la pelota maya?

Fue en redes sociales en donde se compartió un video de Memo Ochoa jugando el juego de pelota maya llamado Pok Ta Pok. El clip generó gran revuelo en redes sociales, donde los usuarios rápidamente reaccionaron al exjugador participar en este deporte y sorprendiendo por sus habilidades.

En los videos publicados, se observa al exguardameta siguiendo las indicaciones de los guías y golpeando el esférico de hule macizo utilizando únicamente la cadera, tal como dictan las reglas ceremoniales de esta disciplina histórica. "Un ratito de juego, mucha historia", escribió el mundialista junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron.

La reacción de muchos usuarios fue elogiar su destreza física y celebraron que una de las máximas figuras del deporte nacional aproveche su tiempo libre para difundir el patrimonio cultural de México.

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