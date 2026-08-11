Estefanía Mercado enfrenta el desgaste de Playa del Carmen rumbo a la reelección en 2027

Estefanía Mercado Asencio tiene la silla, la estructura de Morena y la posibilidad legal de reelegirse en el 2027. En las mediciones el partido guinda mantiene ventaja, pero el porcentaje de ciudadanos que no votaría por nadie crece y los problemas que arrastra el municipio no se disuelven con el control institucional.

El sargazo ha impactado las finanzas, la inseguridad cierra comercios en la Quinta Avenida, los servicios no alcanzan a las colonias y el expediente de la gestión anterior sigue abierto sin resolución penal. La radiografía muestra a una alcaldesa que administra el desgaste mientras pelea el siguiente ciclo, en un terreno donde la reelección ya no se ve tan cómoda.

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El poder actual y el expediente que no se cierra

Mercado asumió en el 2024 tras derrotar a la panista Lili Campos Miranda. Hoy aparece con aprobación relativamente alta y se menciona tanto para la reelección municipal como para la sucesión gubernamental.

Puede reelegirse porque la prohibición plena entra en el 2030. Al mismo tiempo, su administración convive con el legado de la gestión anterior: Lili Campos fue llamada a comparecer por un presunto desvío de 88 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación en obra pública del ejercicio 2023. Mercado descartó emprender acciones penales contra su antecesora. El expediente quedó abierto.

El contraste pesa: el Gobierno actual no aprieta el botón penal mientras reacomoda su propia estructura financiera y despide funcionarios por irregularidades.

En las redes de Morena ya suenan nombres. María José Osorio aparece en mediciones internas. Luis Herrera Quiam, secretario del Ayuntamiento, también. Arturo Castro Duarte figura en la lista. El partido controla la maquinaria, pero el alto porcentaje de indecisos y de rechazo a cualquier partido indica que la ventaja no es automática.

Del lado de Movimiento Ciudadano, el regidor Luis “Chanito” Toledo concentra el posicionamiento naranja. La oposición tradicional arrastra debilidad, pero el malestar ciudadano no necesita de una oposición fuerte para complicar una reelección.

Crisis económica

El problema que más pesa no es electoral. Es el sargazo. El excesivo recale ha golpeado la recaudación turística. En menos de ocho meses el municipio recurrió a préstamos y adelantos presupuestarios por 329 millones de pesos para pagar servicios públicos. Por primera vez en 11 años una calificadora ubicó a Playa del Carmen en tendencia de riesgo crediticio. El presupuesto federal para combatir la macroalga se desplomó: de más de 87 millones en el 2020 a apenas 18 o 19 millones en el 2026. El Gobierno municipal coloca barreras y recolecta toneladas, pero el problema desborda y las finanzas resentidas se notan en el día a día.

La inseguridad no cede. En la Quinta Avenida se reportó el cierre de alrededor de 70 comercios por altos costos, sargazo, crisis de afluencia y, según los propios empresarios, extorsiones. La basura se acumula en colonias, el alumbrado falla, las vialidades se deterioran y la brecha entre la zona hotelera y los asentamientos periféricos se profundiza.

Hay deuda superior a mil millones, gasto concentrado en nómina y servicios generales, y obra pública que no despega al ritmo que la ciudad exige. El discurso oficial habla de transformación. La percepción en las colonias es de abandono selectivo: se cuida la imagen turística mientras el resto espera.

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Lo que se complica

Rumbo al 2027 Playa del Carmen es el termómetro de si Morena puede sostener el control de la Riviera Maya sin que el desgaste de los servicios y la inseguridad le pasen la factura.

Estefanía Mercado tiene la silla y la estructura. También tiene encima el sargazo que devora recursos, la deuda que crece, los comercios que cierran, la basura que se acumula y un expediente de la gestión anterior que no se resolvió por la vía penal. Los aspirantes internos ya se acomodan. La oposición busca capitalizar el malestar. El voto de rechazo a los partidos gana terreno.

La ciudadanía observa. El municipio que vende sol y playa arrastra finanzas tensionadas y una pelea por el poder que todavía no se traduce en respuestas concretas a lo que duele todos los días. El 2027 se acerca. La reelección de Estefanía Mercado no está cerrada. Los números del partido ayudan. Los problemas del municipio empujan en sentido contrario.