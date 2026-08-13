Estefanía Mercado busca reelegirse en 2027 entre sargazo, deuda y desgaste

Angy Estefanía Mercado Asencio tiene la silla del Ayuntamiento y la posibilidad legal de reelegirse en el 2027. Llegó en el 2024 con la coalición de Morena, el Verde y el PT, después de un paso por la diputación local y un origen en el empresariado de la Riviera Maya.

Hoy descarta la gubernatura y busca repetir en el municipio. La pregunta que circula no es si puede repetir por estatutos, es si el desgaste de la gestión —sargazo, finanzas tensionadas, inseguridad y señalamientos de irregularidades— le permitirá sostener la reelección sin que el costo político se le venga encima.

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Del negocio a la Legislatura y el cambio de camiseta

Mercado es abogada por la Escuela Superior de Leyes, antes de la política se movió en el sector empresarial: bienes raíces, turismo y la fundación de la Coparmex en la Riviera Maya, donde fue la primera mujer al frente.

Participó en la Cruz Roja local y en el 2020 ocupó un espacio como consejera del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo.

En el 2022 llegó a la XVII Legislatura como diputada por el Distrito 10. Primero militó en el Partido Verde y a inicios del 2024 se sumó a la bancada de Morena. El salto coincidió con su interés por la candidatura a la Presidencia municipal de Solidaridad. En junio de ese año ganó con la cifra más alta de votos en la historia del municipio.

La planilla que la acompañó regeneró caras conocidas, regidores y síndico tenían paso previo por el PRI, PAN, PRD, el Verde y redes cercanas a administraciones anteriores, incluido el entorno de la familia Beristain.

El reciclaje de cuadros no es nuevo en la política local, pero sí deja claro que la llegada de Mercado no representó un corte limpio con las estructuras que ya operaban en el municipio.

rregularidades en el manejo de recursos y una posible red de extorsión institucional opacan la credibilidad de su administración / Especial

Aumenta brecha entre la zona turística y urbana

La gestión de Estefanía Mercado ha chocado de frente con lo básico; en las colonias periféricas la basura se acumula días enteros mientras que el alumbrado público falla de manera recurrente y convierte calles enteras en zonas de riesgo, a ello se suman las vialidades deterioradas, con baches y tramos sin mantenimiento e inundaciones que se registran cada vez que llueve, que son reclamo permanente de residentes que ven cómo la zona turística recibe atención prioritaria mientras el resto del municipio espera. La brecha entre el escaparate turístico y las colonias se profundiza.

La inseguridad es otro problema que no cede, tan solo en la Quinta Avenida se documentó el cierre de alrededor de 70 comercios por altos costos de operación, impacto del sargazo, caída de afluencia y, según la versión de los propios empresarios, extorsiones. Comerciantes y locatarios han señalado que el acoso no sólo proviene de grupos delictivos: también apuntan a intermediarios y servidores públicos que condicionan permisos, trámites y “protección”. La discrecionalidad en áreas como Protección Civil y el otorgamiento de licencias ha sido objeto de denuncias reiteradas.

En el 2025 y el 2026 la administración enfrentó la crisis del sargazo. El municipio recurrió a préstamos y adelantos presupuestarios por cientos de millones para sostener servicios. Una calificadora ubicó por primera vez en más de una década a Playa del Carmen en tendencia de riesgo crediticio.

El regidor de Movimiento Ciudadano, José Luis “Chanito” Toledo, acusó abiertamente a la alcaldesa de convertir el sargazo en un problema de corrupción y de priorizar “el business” por encima de la atención a las playas y la economía local. Señaló la falta de reportes financieros claros sobre lo recaudado y gastado en la limpieza.

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Crisis interna en su Gobierno

En mayo del 2026 estalló una crisis interna, cuando el director de Desarrollo Urbano, Óscar Emmanuel Gallardo, fue separado del cargo, a esto se sumó que el tesorero Javier Regalado presentó su renuncia. Fuentes locales hablaron de irregularidades en el manejo de recursos y de una posible red de extorsión institucional vinculada a permisos y trámites.

Mercado anunció “cero tolerancia” y se reunió con la Fiscalía Anticorrupción, aunque la salida de funcionarios cercanos no borró la percepción de opacidad de su administración. A todo esto se sumó la contratación de un crédito de 125 millones de pesos con Bancrea sin la debida transparencia ante el Cabildo y la ciudadanía.

En la Quinta Avenida se documentó el cierre de alrededor de 70 comercios por altos costos, sargazo, caída de afluencia y, según los propios empresarios, extorsiones. La basura, el alumbrado y las vialidades en colonias periféricas siguen siendo reclamos recurrentes. La brecha entre la zona hotelera y el resto del municipio no se ha cerrado.

El discurso oficial habla de transformación, de programas sociales y de obra. La percepción en las calles es de un Gobierno que administra el desgaste mientras pelea el siguiente ciclo.

Estefanía Mercado tiene la estructura de Morena, la silla y la posibilidad de reelegirse, también tiene encima el sargazo que devora recursos, la deuda que crece, los comercios que cierran, los señalamientos de irregularidades en su propio gabinete.

La reelección no está cerrada, los números del partido le ayudan, pero, los problemas del municipio empujan en sentido contrario. El 2027 se acerca y la pregunta que se hace en Playa del Carmen ya no es sólo si Mercado Asencio quiere quedarse, es si la ciudad le va a permitir hacerlo sin pasarle la factura.