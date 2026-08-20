Bloquean avenida José López Portillo de Cancún por falta de energía eléctrica; 'ingeniero' pide dinero para reparar fallas

Vecinos de la colonia Santa Cecilia bloquearon durante aproximadamente 40 minutos la avenida José López Portillo, en el acceso a este asentamiento, a la altura de lo que era Plaza 21, como medida de presión ante la falta de energía eléctrica que, señalaron, padecían desde varias horas antes.

La protesta generó afectaciones a la circulación, por lo que elementos de la Dirección de Tránsito, Policía Municipal y personal de la Secretaría del Ayuntamiento acudieron al sitio para dialogar con los habitantes y conocer el motivo de la manifestación.

De acuerdo con los vecinos, durante la tarde-noche de este jueves un hombre que se presentó como ingeniero llegó a la colonia y les informó que se realizarían trabajos de mantenimiento en las cuchillas y en la red eléctrica del sector. Sin embargo, lo que generó preocupación entre los habitantes fue que presuntamente comenzó a solicitarles cantidades de dinero que iban de mil a cinco mil pesos, bajo el argumento de que serían utilizados para adquirir materiales y piezas necesarias para las labores.

Posteriormente, según el señalamiento de los habitantes, el supuesto ingeniero habría realizado el corte del suministro eléctrico, aparentemente al bajar las cuchillas de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Los vecinos aseguraron que en ningún momento fueron notificados oficialmente por la CFE sobre algún trabajo de mantenimiento, por lo que comenzaron a organizarse y solicitar la intervención de las autoridades. Indicaron que desde horas antes habían reportado la presencia del supuesto trabajador y la situación que se estaba presentando, pero fue hasta que decidieron bloquear la avenida cuando se registró la presencia de autoridades municipales y personal de la paraestatal.

Durante el diálogo con los habitantes, personal de la CFE informó que se realizarían las maniobras necesarias para reconectar las cuchillas y restablecer el suministro eléctrico en la colonia.

Una vez que los vecinos confirmaron que la energía había sido restablecida, retiraron los palos, llantas y piedras que habían colocado sobre la avenida José López Portillo, permitiendo nuevamente el libre tránsito por esta importante vialidad.

Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal relacionada con el supuesto cobro de dinero ni si el hombre señalado forma parte de alguna empresa contratada para realizar trabajos en la zona.