Habitantes de José María Morelos denuncian apagones diarios y piden intervención ante la CFE

El expresidente municipal de José María Morelos, Ismael Gómez Tox, pidió a la Gobernadora que se tomen acciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar el servicio que ofrece a la población del Estado y del municipio. Dijo que la paraestatal necesita mayor inversión para volver a ser una empresa de clase mundial, como lo fue años atrás.

Expuso que, para él y para mucha gente, toda la infraestructura con la que cuenta la empresa ya está rebasada por los altos consumos que actualmente realizan los usuarios.

Noticia Destacada Apagones en Quintana Roo: Fallas en el servicio afecta a comercios y obliga a activación de plantas de energía

Por ello, consideró que es necesario renovar y ampliar toda la red con la que cuenta actualmente, a fin de mejorar la atención que brinda a la población. Dijo que las fallas que se registran en la cabecera no son propias del municipio, sino que, hizo ver, el problema se presenta en todo el estado, así como en Yucatán y Campeche.

Expresó que los gobernantes de esas tres entidades deben realizar una reunión para analizar qué se puede hacer con el equipo de la CFE.

En el caso particular del municipio, expuso que hay apagones diarios en comunidades como Plan de la Noria, Venustiano Carranza, Nuevo Plan, San Diego, Sabán, Candelaria, X-Noh Cruz, Othón P. Blanco, Dziuché, La Presumida y la cabecera.

Lo malo, apuntó, es que cuando uno acude a presentar una queja con el gerente comisionado en esta ciudad, no atiende a la gente. Hizo ver que, en las ocasiones en que se le busca para exponer la situación, la secretaria siempre responde que el ejecutivo está en campo.

Fallas de la CFE han provocado daños en aparatos y pérdidas de productos refrigerados / Lusio Kauil

Por lo mismo, dijo que los vecinos de esta ciudad acordaron elaborar un documento y recabar firmas de ciudadanos para enviarlo a la Gobernadora y expresarle, con profundo respeto, que “no estamos bien” debido a las constantes interrupciones del suministro eléctrico.

El documento, dirigido a la Gobernadora, al gerente comercial de la CFE en el municipio, Urbimo López Ayala, y al presidente municipal, señala: “Quienes a través de este medio nos dirigimos a ustedes lo hacemos con todo respeto, pero con mucha preocupación, por lo cual, solicitamos su valiosa intervención para la atención y solución del problema que a continuación planteamos: Hace varios días que en la cabecera municipal han estado ocurriendo apagones de energía eléctrica durante varias horas. También en diferentes comunidades del municipio… La inestabilidad en el servicio eléctrico ha traído consecuencias muy serias y, en algunos casos, graves, como la quema de aparatos y descomposición de productos que se refrigeran, afectando con ello la economía y la salud de los ciudadanos”.

Noticia Destacada Por cinco días sin luz, vecinos de “El Fundador” bloquean la avenida Sian Ka'an de Playa del Carmen

Apuntan que los apagones que se registran son súbitos y la ausencia del suministro se prolonga durante horas y, en las comunidades, incluso por días. En algunos casos, se deben a fallas y, en otros, a trabajos programados; en este último supuesto, muchas veces no se avisa a la población para que pueda tomar previsiones.

Dijeron que hasta ahora han tenido que absorber los efectos negativos en la economía y la salud, pero refieren: “...ya nos parece demasiado, por ello, pedimos su intervención para que ya no se sigan dando tantos apagones y nos informen quién puede responder por los daños materiales ocasionados por dichas interrupciones...”.