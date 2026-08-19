Por cinco días sin luz, vecinos de “El Fundador” bloquean la avenida Sian Ka'an de Playa del Carmen

Un grupo de vecinos de la colonia “El Fundador” de Playa del Carmen que se quedaron sin luz por cinco días, bloquearon este miércoles la avenida Sian Ka'an, como medida de presión para exigir a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que restablezcan el suministro pues dicen estar cansados de esperar una solución definitiva.

La protesta mantiene afectada la circulación en la zona, mientras los habitantes demandan una respuesta y solución inmediata ante una situación que aseguran, ya se volvió insostenible.

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La falta de luz orilló a vecinos de esta colonia bloquear la avenida Sian Ka'an de Playa del Carmen como medida de presión tanto a las autoridades municipales como a la CFE, luego de afirmar que no se presentarían nuevos apagones.

Los afectados como Jesús Murrillo, dijo que la gente se cansó de más promesas, se cansó de esperar y esto ha empeorado, porque no podemos descansar por las noches, y menos guardar comida.

Por su parte Andrés Chávez, dijo, exigimos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que restablezca el servicio lo más pronto posible, llevamos cinco días sin energía eléctrica, las autoridades prometieron atender las demandas pero no vemos claridad.