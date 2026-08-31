Rehabilitan camino a Punta Esmeralda de playa del Carmen sin consultar a vecinos ni ambientalistas

Sin una consulta previa con vecinos ni activistas ambientales, el gobierno municipal de Playa del Carmen inició este lunes los trabajos de rehabilitación del camino de acceso a la playa Punta Esmeralda, obra que parte desde la Quinta Avenida de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El activista ambiental Roger de la Mora cuestionó que el proyecto no haya sido presentado ante la ciudadanía antes del inicio de los trabajos, particularmente por tratarse de una zona considerada ambientalmente sensible.

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Gabriel Lascano, vecino de la zona, señaló que los ciudadanos desconocen las características del proyecto y los materiales que serán utilizados durante la rehabilitación.

“Nosotros no nos consultaron, ni hicieron la presentación del proyecto. No sabemos qué tipo de material utilizarán en la obra de rehabilitación; al gobierno en turno no le interesa la opinión pública”, afirmó.

El ciudadano consideró que esta situación quedó evidenciada, desde su perspectiva, con los trabajos realizados anteriormente en el fraccionamiento Las Palmas II, donde se llevó a cabo la tala de árboles.

Vecinos y activistas ambientales cuestionaron que la obra no haya sido sometida a consulta ciudadana / Gustavo Escalante

Por su parte, Melitón Rodríguez, habitante de la colonia Luis Donaldo Colosio, advirtió sobre los posibles efectos que podría generar el uso de maquinaria y la colocación de material pétreo en una zona que, dijo, es ambientalmente frágil.

“Al ser una zona frágil, al momento de utilizar maquinaria, de alguna forma se afecta el equilibrio ecológico. Al colocar material pétreo se estaría sellando el flujo hidrológico”, señaló.

Rodríguez destacó que esta área representa uno de los pocos espacios verdes que permanecen en la ciudad y pidió que se considere el impacto que los trabajos podrían generar en el entorno.

Actualmente, el acceso hacia Punta Esmeralda se encuentra principalmente en condiciones de terracería. Durante la temporada de lluvias, el camino suele deteriorarse debido al paso constante de vehículos que utilizan esta vía para llegar a la playa.

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El acceso no solo es utilizado por habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino también por familias de la colonia Nicte-Há y de otros fraccionamientos ubicados al poniente de Playa del Carmen.

Los ciudadanos señalaron que la rehabilitación del camino puede representar una mejora para quienes utilizan esta vía, pero consideraron necesario conocer el proyecto, los materiales que serán empleados y las medidas previstas para evitar afectaciones al entorno natural.