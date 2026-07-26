Activistas impulsan petición para declarar Área Natural Protegida a Chen-Zubul

La asociación civil Moce Yas-Cuxtal lanzó una petición en Change para frenar proyectos de construcción y turismo masivo que, asegura, amenazan los ecosistemas costeros del único pulmón verde de Playa del Carmen. Asimismo, busca la intervención de las autoridades ambientales para proteger la biodiversidad local y lograr que las más de 40 hectáreas de vegetación sean declaradas Área Natural Protegida.

La asociación civil está conformada por activistas ambientales encabezados por Guadalupe de la Rosa y Laura Esquivel, quienes solicitan el respaldo de la ciudadanía mediante la firma de la petición para proteger y conservar el polígono conocido originalmente como "Chen-Zubul", considerado el último pulmón verde de la zona urbano-costera de Playa del Carmen.

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El área se localiza en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y abarca el litoral comprendido entre la avenida CTM y Punta Esmeralda. El polígono está conformado por más de 40 hectáreas, donde se ubica el Hotel Paradisus, además de una zona previamente impactada por una obra actualmente suspendida.