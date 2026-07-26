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Activistas impulsan petición para declarar Área Natural Protegida a Chen-Zubul

La asociación civil Moce Yas-Cuxtal lanzó una petición ciudadana para frenar proyectos de construcción y turismo masivo, con el objetivo de proteger más de 40 hectáreas de vegetación costera.

Por Gustavo Escalante

26 de jul de 2026

1 min

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El área comprende más de 40 hectáreas de vegetación entre la avenida CTM y Punta Esmeralda
El área comprende más de 40 hectáreas de vegetación entre la avenida CTM y Punta Esmeralda / Especial

La asociación civil Moce Yas-Cuxtal lanzó una petición en Change para frenar proyectos de construcción y turismo masivo que, asegura, amenazan los ecosistemas costeros del único pulmón verde de Playa del Carmen. Asimismo, busca la intervención de las autoridades ambientales para proteger la biodiversidad local y lograr que las más de 40 hectáreas de vegetación sean declaradas Área Natural Protegida.

La asociación civil está conformada por activistas ambientales encabezados por Guadalupe de la Rosa y Laura Esquivel, quienes solicitan el respaldo de la ciudadanía mediante la firma de la petición para proteger y conservar el polígono conocido originalmente como "Chen-Zubul", considerado el último pulmón verde de la zona urbano-costera de Playa del Carmen.

El área natural Jacinto Pat, en Cancún, muestra deterioro y abandono pese a haber sido declarada Área Natural Protegida en 2023.

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Área natural Jacinto Pat en Cancún muestra deterioro pese a su estatus de protección

El área se localiza en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y abarca el litoral comprendido entre la avenida CTM y Punta Esmeralda. El polígono está conformado por más de 40 hectáreas, donde se ubica el Hotel Paradisus, además de una zona previamente impactada por una obra actualmente suspendida.

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