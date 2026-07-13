Alertan por contaminación de cenote conectado con arrecifes en Playa del Carmen

Activistas y habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Playa del Carmen, denunciaron la contaminación de un cenote ubicado sobre la franja costera de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), un ecosistema de gran valor que alimenta los humedales. Lo que más preocupa, señalaron, es que estas cavidades naturales mantienen una conexión con los arrecifes.

Los vecinos Alan Rivera, David Escudero y Diana Santos hicieron un llamado a las autoridades para rescatar y preservar este cuerpo de agua, cuya contaminación representa un riesgo para los ecosistemas.

El activista Cristóbal Carreón explicó que los cenotes y los arrecifes de coral del Caribe mexicano están físicamente conectados mediante extensas redes de ríos subterráneos. Indicó que esa interrelación es fundamental, ya que filtran agua dulce y nutrientes hacia el mar, ayudan a proteger los arrecifes de la erosión y funcionan como hábitat para diversas especies migratorias.

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Pese a la relevancia ambiental de estos sistemas, las autoridades no han mostrado interés en su rescate ni en su conservación. Advirtió que, cuando uno de estos cuerpos de agua resulta contaminado, el deterioro puede extenderse al resto de la red subterránea.

Carlos Jiménez, activista, señaló que esta cueva se encuentra en riesgo debido a la falta de acciones de saneamiento. Explicó que el deterioro del sitio también repercute en los arrecifes de coral, debido a la conexión natural que existe entre ambos ecosistemas.

Añadió que los cenotes funcionan como viveros naturales para diversas especies de peces, mientras que los crustáceos utilizan tanto estas cavidades como los manglares como zonas de crianza y refugio durante las primeras etapas de su vida, antes de migrar hacia los arrecifes.

“Este cenote lucía limpio hace algunos años; incluso podían observarse pequeños peces. Con el paso del tiempo el agua se ha vuelto más turbia y desprende malos olores. Las autoridades municipales de Medio Ambiente no han implementado ningún programa para su rescate, ni siquiera jornadas de limpieza”, comentó el ciudadano Alan Rivera.

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Consideró lamentable que estos cuerpos de agua permanezcan en el abandono, por lo que insistió en la necesidad de elaborar un inventario de estas cavidades para impulsar acciones orientadas a su recuperación y preservación.

David Escudero, ciudadano, explicó que los cenotes y manglares actúan como filtros naturales al purificar el agua dulce antes de que llegue al mar, proceso indispensable para evitar que los corales se asfixien, por lo que consideró prioritaria su restauración.

Diana Santos, residente, añadió que muchos visitantes extranjeros que llegan a la Playa 72 se sorprenden al descubrir este cenote; sin embargo, lamentó que las autoridades no muestren interés en recuperarlo pese a su importancia ambiental.