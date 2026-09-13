Joven pierde la vida por disparo de arma de fuego en la Región 227 de Cancún

Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de la región 227 de Cancún, luego de que se reportara a través del número de emergencia 911 la presencia de detonaciones de arma de fuego al interior de una cuartería, exactamente en uno de los cuartos de renta de este lugar.

Al arribar las unidades policiales al sitio indicado, los oficiales comenzaron con la inspección del perímetro y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia tras confirmar la presencia de una persona lesionada dentro de una de las habitaciones.

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Los paramédicos que acudieron al llamado ingresaron al inmueble para brindar atención prehospitalaria, encontrando el cuerpo de un joven tendido sobre su cama con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, por lo que tras la valoración médica determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones causadas, presuntamente, por impactos de un arma calibre 22.

De manera preliminar, versiones en la zona refirieron que el ahora occiso tenía el arma en sus manos y el mismo se disparó, mientras que otros habitantes de la zona señalaron que en el departamento habitaba una pareja que con frecuencia protagonizaba discusiones y que durante las primeras horas de este día se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

Ante estos hechos, los elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento total de la zona, delimitando el perímetro para la preservación de los indicios balísticos y cualquier otra evidencia que pudiera aportar información sobre el caso.

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Minutos más tarde arribaron al lugar agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado para entrevistarse con posibles testigos y comenzar con las indagatorias correspondientes, abriendo de oficio una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de los hechos.

Asimismo, peritos criminalistas de la propia Fiscalía se dieron cita en la cuartería para realizar las diligencias del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que el personal especializado llevó a cabo el embalaje de los casquillos percutidos.