Preservan tradición maya con ceremonia de ofrenda de elote nuevo en Kantunilkín

En el marco de las actividades previas al Día Nacional de la Semilla y del Maíz, que se celebra este próximo 29 de septiembre, la Dirección General de Desarrollo Económico, Turismo y Mejora Regulatoria, a través de la Coordinación de Agricultura del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, llevó a cabo este domingo la ceremonia tradicional maya conocida como Mata Jo’ol / Jo’ol Besnaj Nal (ofrenda de la cosecha de elote nuevo).

El evento tuvo lugar desde las 8:00 a.m. en el domo del centro de Kantunilkín, contando con la participación de 15 productores agrícolas provenientes de comunidades como San Ángel, Solferino, El Ideal y Kantunilkín, quienes cada domingo forman parte de la feria agrícola local.

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La ceremonia sagrada estuvo a cargo del General Mata Tiburcio Mex, quien realizó las bendiciones y la ofrenda a los santos en lengua maya y al culminar los alimentos se regalo al público asistente. Este ritual, conocido ancestralmente como Jo’olche’ kool o Jo'olbesaj Naal, constituye una expresión de profunda reverencia para agradecer a la Madre Tierra y a las deidades del monte (Yuum K'áaxo'ob) por permitir una temporada de cultivo abundante, además de pedir por la prosperidad de las milpas y de las familias agricultoras del municipio.

Cabe destacar que este ritual tradicionalmente es elaborado por los campesinos directamente en sus milpas, donde cuecen los elotes en un horno rústico bajo tierra denominado pib para posteriormente colocarlos en un altar conocido como canché.

Dado que con el paso del tiempo esta práctica ancestral se ha ido reduciendo, el Ayuntamiento y los organizadores locales buscan, mediante el marco de la feria y el Día Nacional de la Semilla, rescatar estas valiosas tradiciones para transmitirlas a las nuevas generaciones y promover la identidad cultural del municipio de Lázaro Cárdenas