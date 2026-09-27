Camión de paquetería derriba poste de Telmex y deja sin internet a vecinos del Centro

Varias viviendas del primer cuadro de la ciudad quedaron sin servicio de internet y telefonía la mañana de este domingo, después de que una unidad de reparto de paquetería derribara y arrastrara varios metros un poste de madera propiedad de Teléfonos de México (Telmex), en un hecho registrado sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Centro.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el tramo comprendido entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, cuando el camión circulaba por la zona y su remolque quedó enredado con el cableado aéreo instalado sobre la vía pública.

La fuerza generada por la tracción del vehículo provocó que la estructura de madera fuera arrancada casi de tajo desde su base y jalada por varios metros sobre el pavimento, lo que a su vez ocasionó el desprendimiento de múltiples líneas de servicio en los inmuebles aledaños y el corte inmediato del suministro de telecomunicaciones para los vecinos de la zona afectada.

Al percatarse de lo ocurrido, elementos de la Dirección de Tránsito Estatal que se encontraban cerca del lugar reaccionaron de manera oportuna y lograron interceptar al conductor de la unidad metros más adelante, antes de que abandonara el punto. Tanto el vehículo como el responsable del percance fueron asegurados por los uniformados para su traslado y puesta a disposición ante la autoridad competente, instancia que determinará el deslinde de responsabilidades correspondiente por los daños ocasionados a la infraestructura de telecomunicaciones.

La avenida Miguel Hidalgo se vio parcialmente afectado mientras personal de auxilio retiraba los restos del poste caído y el cableado disperso sobre la vía, en tanto se solicitaba la intervención de cuadrillas técnicas de Telmex para valorar los daños y restablecer el servicio en la zona.

Una vez concluido el deslinde de responsabilidades, el responsable deba responder por los daños ocasionados a la infraestructura conforme los procedimientos que correspondan por afectaciones a bienes de terceros en la vía pública