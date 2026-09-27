Realizan en Peto jornada de vasectomías y cirugías anticonceptivas

El Hospital Comunitario de Peto fue sede de una jornada intensiva de servicios de planificación familiar, en la que se realizaron procedimientos de Oclusión Tubaria Bilateral (salpingoclasia) y vasectomías, con el fin de acercar alternativas gratuitas y seguras de planificación familiar permanente al Sur del estado.

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La actividad fue inaugurada por autoridades de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), encabezadas por Javier Ignacio Balam López, director de Prevención y Protección del sector, quien acudió en representación del secretario estatal Miguel Alcocer Gamboa. También estuvieron Jorge Alberto Rojas, coordinador jurisdiccional del Departamento de Salud Reproductiva, en representación del titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 3; Anner Bautista Quintal Polanco, director del Hospital Comunitario de Peto; Miguel Rodríguez Rivero, responsable de Planificación Familiar, y Rommel Quintal Duarte, subdirector de Normatividad Médica.

Quintal Polanco destacó que este tipo de actividades permiten acercar estos servicios de salud reproductiva y reconoció el trabajo y compromiso del personal de Salud, cuya dedicación y vocación son fundamentales para continuar con labores de atención más cercanos, humanos y de calidad para la población.

Por su parte, Balam López señaló que, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del estado, se mantiene el trabajo coordinado entre las distintas áreas y dependencias para acercar atención y alternativas de planificación familiar permanente, particularmente en las comunidades y municipios del Sur del estado.

Al finalizar la inauguración, se agradeció al personal y a los usuarios que decidieron recibir atención y acompañamiento profesional durante el proceso.