Ataque armado deja un hombre sin vida durante la madrugada en Cancún

Un violento ataque armado registrado la madrugada de este día en el fraccionamiento Paseos del Mar cobró la vida de un hombre, quien fue agredido a balazos por sujetos que lograron darse a la fuga a bordo de una motocicleta, desatando terror entre los habitantes de la zona norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la Región 251, sobre la calle Isla de Pascua. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por los tripulantes de una unidad ligera, desde la cual le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra, para posteriormente acelerar y perderse entre las calles secundarias del complejo habitacional.

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Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, pidieron ayuda urgente. Minutos después llegaron rescatistas a bordo de una ambulancia, quienes le brindaron los primeros auxilios al herido en el sitio y lo trasladaron de emergencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y la severidad de los traumatismos, el hombre lamentablemente perdió la vida minutos después de su ingreso al nosocomio.

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De manera preliminar, se informó que el cuerpo presentaba al menos seis impactos de bala distribuidos en diferentes partes del torso y extremidades.

Tras confirmarse el deceso, la escena del crimen permaneció acordonada y bajo resguardo en espera de los peritos forenses, quienes se encargaron de realizar el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo a la morgue para la necropsia de ley, mientras continúan las indagatorias para dar con los responsables de este homicidio.