Jueves violento: Localizan a un hombre con presuntos impactos de bala en la Colonia México de Cancún

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia se registró la mañana de este jueves en la colonia México, luego de que vecinos de la zona reportaran el hallazgo de un joven gravemente herido sobre la calle Independencia.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima presentaba cinco impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro, situación que generó alarma inmediata entre los habitantes de este sector de la ciudad.

El descubrimiento ocurrió cuando residentes locales transitaban por la vialidad mencionada y se percataron de la presencia del cuerpo tendido sobre la vía pública. Al notar que contaba con múltiples lesiones visibles y aparentes signos de violencia extrema, dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.

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Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron rápidamente como primeros respondientes. Al confirmar la veracidad del reporte, procedieron a acordonar un amplio perímetro para preservar posibles indicios balísticos y la escena del crimen, siguiendo los protocolos de rigor para evitar la contaminación de pruebas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima. Datos preliminares señalan que el joven vestía una bermuda de mezclilla azul y una playera de color negro.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de peritos criminalistas y agentes de la Policía de Investigación, arribó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, realizar el levantamiento de indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La principal línea de investigación busca esclarecer si el ataque armado ocurrió en el mismo sitio donde fue abandonado o si fue llevado hasta ahí por los agresores. Asimismo, corporaciones de seguridad implementaron operativos de búsqueda en las inmediaciones, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este violento hecho.