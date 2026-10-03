Detienen a dos presuntos implicados en ataque armado en la Supermanzana 38 de Cancún



En una intervención operativa realizada la tarde de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron la detención de dos presuntos implicados en un ataque armado ocurrido horas antes en las inmediaciones de la Supermanzana 38.



​De acuerdo con los primeros reportes policiales, la captura se concretó sobre la avenida Comalcalco, en su cruce con la calle xachché las afueras de la Supermanzana 59 y a un costado de la concurrida avenida José López Portillo. En el lugar, las autoridades cerraron el paso a los sospechosos, logrando su neutralización inmediata antes de que intentaran accionar armas o emprender la huida.



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​Durante el operativo de aseguramiento, las fuerzas de seguridad decomisaron una motocicleta marca Italika, modelo Vortex color rojo, así como una camioneta de la cual no se brindaron mayores detalles técnicos. Ambos vehículos presuntamente fueron utilizados para dar alcance a la víctima en la Supermanzana 38 y, posteriormente, servir como transporte de escape tras concretar la agresión armada registrada en las primeras horas del día.

​Trascendió de manera preliminar que un tercer sujeto presuntamente involucrado en la agresión logró darse a la fuga. El sospechoso, al notar la presencia de las patrullas policiales y el cerco de seguridad que se desplegaba en las inmediaciones, se internó entre las calles aledañas para evadir la justicia, por lo que las autoridades mantuvieron recorridos de búsqueda en la zona.



​El perímetro de la detención fue acordonado por agentes de la Policía Estatal, quienes resguardaron la escena para permitir que los peritos y agentes ministeriales de la FGE procesaran los vehículos asegurados e integraran los indicios a la carpeta de investigación correspondiente.

​Los dos detenidos, junto con la motocicleta roja y la camioneta, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas y se dará seguimiento a las investigaciones para dar con el paradero del tercer implicado.