Estafan a mujer con cheque sin fondos por 200 mil pesos en Felipe Carrillo Puerto

El reporte de una estafa a una mujer, con el clásico cheque de hule, vino a movilizar a varias patrullas de la policía municipal, mismo que no pudieron dar con el paradero de las dos supuestas responsables quienes se hicieron ojo de hormiga ante las autoridades policiacas.

Los hechos se registraron casi al medio día en el estacionamiento de una tienda departamental que se ubica en la avenida Lázaro Cárdenas entre las calles 54 y 56 de la colonia Cecilio Chí, cuando fue reportado un posible hecho delictivo, y que la victima era una mujer que había salido de una tienda departamental donde había retirado un efectivo.

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Al salir, fue abordada por dos mujeres que hasta el momento no se ha dado a conocer las características de las féminas quienes argumentaron no tener una identificación oficial y que deberían de cambiar un cheque por la suma de 200 mil pesos, por lo que pidieron el favor a la señora que estaba saliendo de la tienda departamental, pero para ello tenia que dejar en garantía objetos de valor.

La agraviada, tuvo que dejar en garantía a la favor que estaba realizando la suma de 6 mil pesos que había sacado del banco con que cuenta la tienda, y al ingresar la señora nuevamente a la tienda, las mujeres aprovecharon para esfumarse del lugar.

La agraviada se dio cuenta al salir, que las dos mujeres no se encontraban en el sitio, ya que se había retirado y que la operación del cambio del cheque tampoco se pudo concretar ya que no contaba con fondos, y ante ello la ingenua señora decidió alertar a las autoridades, llegaron al lugar agentes de la policía municipal a bordo de una patrulla, quienes al tener conocimiento de los hechos decidieron implementar un operativo de búsqueda, mediante la revisión de los sitios de transporte publico, para tratar de dar con las mujeres, mismo que fue infructuosos.