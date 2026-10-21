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Exatlón México 2026: Quién gana la medalla varonil y la batalla por la supervivencia, hoy 21 de octubre

La competencia está llegando a un punto clave dentro de Exatlón México, donde los atletas buscan llegar a la final.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

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Exatlón México 2026: Quién gana la medalla varonil y la batalla por la supervivencia, hoy 21 de octubre
Exatlón México 2026: Quién gana la medalla varonil y la batalla por la supervivencia, hoy 21 de octubre / Instagram:exatlonmx

Las emociones están llegando a su punto más alto dentro de Exatlón México 2026, donde los dos equipos quieren ganar la Batalla por la Supervivencia para tomar una ventaja en la semana, pues todos quieren evitar la eliminación del domingo.

Sin embargo, la competencia individual también es muy importante, por lo que los hombres de ambos equipos van a buscar ganar la Medalla Varonil de la semana, la cual puede ser una ventaja extra en caso de estar en riesgo de salir del reality.

Este fue el participante eliminado de ‘Exatlón México’ de este 4 de octubre.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia y la medalla varonil?

Hasta el momento, no existe un ganador confirmado antes de la emisión de este miércoles 21 de octubre, pero el panorama luce a favor del Equipo Azul, quienes están teniendo una racha al lograr ganar la Villa 360° y la Batalla Colosal, por lo que son los preferidos para ganar la Batalla por la Supervivencia.

En lo que respecta a la Medalla Varonil, la competencia es individual, por lo que los hombres de ambos equipos van a buscar ganar para tener una vida extra, por lo que cualquier puede dar una sorpresa y ser el vencedor de esta competencia tan importante.

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¿A qué hora ver Exatlón México?

La emisión de este miércoles arranca en punto de las 18:30 horas tiempo del centro de México, por la señal de Azteca Uno, también en la plataforma de Disney +.

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