Hasta a su hija dejó encomendada: estafan a hombre con dólares falsos y le roban 60 mil pesos en Escárcega

Carlos Martín Canul, originario de Chechenal, de la junta municipal de División del Norte, perteneciente al municipio de Escárcega, esta mañana fue estafado por una pareja de adultos mayores con la cantidad de 60 mil pesos que momentos antes había retirado de un conocido banco de una tienda departamental. Bajo el clásico engaño del paquetazo, le pidieron cambiar supuestos dólares que resultaron ser recortes de papel, para después darse a la fuga. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana que lo trasladaron a la Vicefiscalía Regional del Estado para que interponga su denuncia ante el Ministerio Público.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:30 horas, cuando un hombre acompañado de su menor hija salió de un banco de una tienda departamental ubicada sobre la avenida Justo Sierra Méndez, en la colonia Salsipuedes, y se dirigieron caminando al centro de la ciudad. Cuando transitaban en el andador de la calle 29, se le aproximó una señora de edad avanzada y le pidió si le podría cambiar unos dólares en el banco que se encontraba cerca, debido a que no podía hacerlo porque no sabía leer ni escribir y no contaba con credencial de elector.

En esos momentos se acercó un hombre de la tercera edad y le dijo que le hiciera el favor, debido a que era una persona indígena. Entre los dos lograron convencerlo y fue que el afectado decidió ayudarla, pero la mujer le puso de condición que le dejara su dinero, que eran 60 mil pesos, y dos celulares como garantía de que regresaría y a cambio le entregarían los dólares.

Al pensar que hacía un favor a la mujer, hasta le dejó encomendada a su menor hija y se dirigió al banco. Al llegar y abrir el paquete, se percató de que solo había un dólar y lo demás eran recortes de papel. Enseguida regresó a donde había dejado a la pareja con su hija y solo encontró a la menor, mientras los estafadores se habían dado a la fuga. Entonces decidió pedir apoyo a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que acudieron a prestarle ayuda y realizaron un recorrido, pero no lograron ubicarlos. El hombre fue trasladado a la Vicefiscalía Regional del Estado para levantar su denuncia de hechos.

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JGH