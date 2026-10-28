Veladora provocó el incendio en una vivienda de la Supermanzana 228 de Cancún; adulto mayor resulta quemado

Un voraz incendio registrado la mañana de este miércoles movilizó de emergencia a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal en las inmediaciones de la Supermanzana 228 de esta ciudad.

El siniestro dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una persona de la tercera edad con quemaduras, luego de que el fuego se originara a partir de una veladora encendida en un altar familiar.

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De acuerdo con los reportes recabados por las autoridades en el lugar de los hechos, la alerta ingresó a través del número único de emergencias 911 cerca de las nueve de la mañana, cuando vecinos de la zona reportaron densas columnas de humo negro saliendo de un domicilio ubicado sobre la intersección de la calle 80 con calle 89 de la mencionada demarcación.

Testigos presenciales señalaron que el siniestro comenzó en una de las habitaciones frontales del inmueble, donde la familia mantenía instalado un altar religioso.

Aparentemente, la flama de una veladora que quedó encendida alcanzó el material inflamable de la mesa sobre la cual estaba colocada, provocando un rápido chispazo.

En cuestión de minutos, las llamas cobraron gran fuerza y se propagaron velozmente por todo el espacio, consumiendo a su paso cortinas, muebles y diversos artículos personales. Los habitantes de la propiedad, al percatarse del intenso calor y la acumulación de humo tóxico, reaccionaron para salir a la vía pública; sin embargo, durante la evacuación, un adulto mayor sufrió quemaduras al intentar poner a salvo a sus allegados.

Vecinos de la zona intentaron auxiliar a los afectados arrojando cubetas con agua, mientras solicitaban la presencia urgente de los paramédicos y de las corporaciones de rescate ante el inminente temor de que las llamas alcanzaran las viviendas contiguas. Minutos más tarde, unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio a bordo de un carro bomba.

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Los vulcanos desplegaron de inmediato las mangueras para sofocar el fuego que amenazaba con salirse de control. Tras una intensa labor de enfriamiento y ventilación, la situación fue dominada.

Socorristas brindaron los primeros auxilios al abuelito lesionado, quien fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica especializada. Finalmente, Protección Civil inspeccionó la estructura para descartar riesgos mayores.