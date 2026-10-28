Harfuch supervisa seguridad en Sinaloa y anuncia refuerzo de policías en Culiacán y Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que realizó una visita de supervisión a Sinaloa para evaluar los operativos contra grupos criminales y revisar un plan de fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que los trabajos se desarrollaron en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, con el propósito de analizar los resultados de la estrategia de seguridad y determinar posibles ajustes.
Durante la visita, García Harfuch también sostuvo una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez Nava para revisar las acciones de seguridad y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.
Harfuch anuncia plan para reforzar policías de Sinaloa y Culiacán
El titular de la SSPC detalló que uno de los objetivos principales de la visita fue revisar las necesidades de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán.
El diagnóstico contempla aspectos relacionados con personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación.
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García Harfuch señaló que estas acciones buscan mejorar las capacidades operativas de las instituciones encargadas de combatir la violencia en la entidad.
Asimismo, anunció que en una próxima visita se revisará específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán.
Gabinete de Seguridad supervisa C4 y terreno para nuevo penal
Como parte de las actividades, el secretario de Seguridad informó que se supervisó el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como sus necesidades de modernización.
También se revisó el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.
El funcionario indicó que Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), será responsable de dar seguimiento y supervisar los avances de los planes de fortalecimiento institucional.
Gobierno federal anuncia evaluaciones diarias de seguridad en Sinaloa
García Harfuch aseguró que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de los operativos en Sinaloa, con evaluaciones diarias de resultados.
Estas revisiones permitirán identificar necesidades y realizar ajustes a la estrategia de seguridad en coordinación con las autoridades estatales y municipales.
El secretario reiteró que la prioridad es proteger a las familias sinaloenses y fortalecer las instituciones responsables de prevenir y combatir los delitos.
Aunque anunció nuevas acciones de supervisión y fortalecimiento policial, García Harfuch no precisó montos de inversión, fechas de ejecución ni el número de elementos que podrían incorporarse a las corporaciones de seguridad.
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