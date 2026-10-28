Harfuch supervisa seguridad en Sinaloa y anuncia refuerzo de policías en Culiacán y Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que realizó una visita de supervisión a Sinaloa para evaluar los operativos contra grupos criminales y revisar un plan de fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que los trabajos se desarrollaron en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, con el propósito de analizar los resultados de la estrategia de seguridad y determinar posibles ajustes.

Durante la visita, García Harfuch también sostuvo una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez Nava para revisar las acciones de seguridad y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Harfuch anuncia plan para reforzar policías de Sinaloa y Culiacán

El titular de la SSPC detalló que uno de los objetivos principales de la visita fue revisar las necesidades de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán.

El diagnóstico contempla aspectos relacionados con personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación.

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García Harfuch señaló que estas acciones buscan mejorar las capacidades operativas de las instituciones encargadas de combatir la violencia en la entidad.

Asimismo, anunció que en una próxima visita se revisará específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán.

Gabinete de Seguridad supervisa C4 y terreno para nuevo penal

Como parte de las actividades, el secretario de Seguridad informó que se supervisó el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como sus necesidades de modernización.

También se revisó el terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa.

El funcionario indicó que Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), será responsable de dar seguimiento y supervisar los avances de los planes de fortalecimiento institucional.

Gobierno federal anuncia evaluaciones diarias de seguridad en Sinaloa

García Harfuch aseguró que, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de los operativos en Sinaloa, con evaluaciones diarias de resultados.

Estas revisiones permitirán identificar necesidades y realizar ajustes a la estrategia de seguridad en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, realizamos una visita de supervisión a Sinaloa, en coordinación con el comandante de la @GN_MEXICO_, Gral. Guillermo Briseño, para evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia. Sostuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora @GracielaDguezN, para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales. Uno de los principales objetivos de esta visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, identificando sus principales necesidades de personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación. También supervisamos el funcionamiento del C4, sus necesidades de fortalecimiento y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario. En una siguiente visita revisaremos específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas con el apoyo del @GabSeguridadMX @Maffiguer, titular del @SESNSP, será la encargada de dar seguimiento y supervisar los avances de estos planes de fortalecimiento institucional. Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia. La seguridad de las familias sinaloenses es una prioridad. Seguiremos trabajando de manera permanente y coordinada con las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia, fortalecer sus instituciones y recuperar la paz y la tranquilidad de la población. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

El secretario reiteró que la prioridad es proteger a las familias sinaloenses y fortalecer las instituciones responsables de prevenir y combatir los delitos.

Aunque anunció nuevas acciones de supervisión y fortalecimiento policial, García Harfuch no precisó montos de inversión, fechas de ejecución ni el número de elementos que podrían incorporarse a las corporaciones de seguridad.

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