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Fuerte incendio consume una vivienda de la Región 228 de Cancún y moviliza a cuerpos de emergencia

El siniestro se registró la mañana de este miércoles en la calle 80, cerca de la avenida Niños Héroes; bomberos lograron sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Por Erick Díaz

28 de oct de 2026

2 min

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El fuego causó daños materiales en el interior de la casa, donde muebles y electrodomésticos quedaron destruidos
El fuego causó daños materiales en el interior de la casa, donde muebles y electrodomésticos quedaron destruidos / Erick Díaz

Una intensa movilización de los cuerpos de socorro y autoridades de seguridad se registró la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la Región 228, luego de que un pavoroso incendio devorara casi todo el interior de una vivienda ubicada sobre la calle 80, a tan solo unos metros de la concurrida avenida Niños Héroes.

​El llamado de auxilio ingresó a través del número de emergencias 911 alrededor de las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona avistaron una densa columna de humo negro que salía por las ventanas y la parte superior del inmueble.

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Asustados por la rapidez con la que se propagaban las llamas y ante el temor de que el fuego se extendiera a los predios contiguos, los colonos alertaron de inmediato a la central de mandos.

​En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para verificar el reporte. Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron la veracidad del hecho y observaron el siniestro en fase de desarrollo, por lo que acordonaron la zona para evitar el paso de curiosos y solicitaron el apoyo urgente del Heroico Cuerpo de Bomberos.

No se reportaron personas lesionadas tras el incendio
No se reportaron personas lesionadas tras el incendio / Erick Díaz

​Poco después, los vulcanos arribaron a bordo de unidades de rescate y carros bomba. Equipados con mangueras de alta presión e instrumentos contra incendios, los socorristas desplegaron un operativo relámpago para atacar las llamas desde diversos ángulos.

Tras varios minutos de arduas maniobras e intensos trabajos de enfriamiento, los traga-humo lograron sofocar el fuego en su totalidad y neutralizar cualquier riesgo de rebrote.

​Afortunadamente, los paramédicos que se presentaron en el lugar confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar, ya que los ocupantes lograron ponerse a salvo a tiempo.

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Sin embargo, el saldo material fue considerable: la vivienda sufrió daños estructurales y la pérdida total de electrodomésticos, muebles, ropa y diversos enseres básicos que quedaron reducidos a cenizas.

​Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el fuego. Versiones preliminares sugieren que la conflagración pudo haber sido provocada por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda, aunque las autoridades competentes ya iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar el origen preciso del siniestro.

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