Clima en Yucatán 29 de octubre: Habrá probables chubascos y ambiente fresco este jueves

La probabilidad de chubascos se mantiene en Yucatán este jueves 29 de octubre, acompañadas de temperaturas calurosas durante la tarde, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de chubascos dispersos en Yucatán debido al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con el calentamiento diurno y una vaguada al interior de la región.

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El ambiente será caluroso durante el día y templado a cálido en la noche, con vientos del noroeste 10 a 20 km/h con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 23°C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 29°. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

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En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 23 y 28°; en Tekax, entre 21 y 30°, y en Tizimín, entre 22 y 29° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 21° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.