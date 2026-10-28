A ciegas en Campeche: Canaco presenta El Buen Fin 2026 sin datos de derrama ni comercios locales

Sin contar con datos de derrama económica local previa ni un registro estimado de empresas participantes en la entidad, fue presentada en Campeche la decimosexta edición de El Buen Fin, programada del 13 al 17 de noviembre. Durante el anuncio oficial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) se limitó a replicar el boletín con las expectativas nacionales del programa, omitiendo cifras sobre los resultados de años anteriores en el estado.

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El presidente de la Canaco local, Juan Pablo Mex Salazar, expuso las proyecciones globales de la campaña, las cuales prevén una derrama económica nacional de 235 mil millones de pesos y un crecimiento del 7 por ciento en comparación con el año previo. Asimismo, proyectó la adhesión de 200 mil establecimientos en todo el país, pero evitó precisar cuántos comercios corresponderán al mercado campechano.

Pese a que el dirigente sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la economía local y respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas —las cuales generan más de siete de cada diez empleos en la región—, no ofreció un balance real sobre la derrama captada en ediciones pasadas por los negocios familiares del estado.

Respecto a las tendencias de consumo, Mex Salazar detalló que la moda encabeza las preferencias a nivel nacional con un 38 por ciento, seguida de aparatos electrónicos con 30 por ciento, belleza con 27 por ciento, electrodomésticos con 24 por ciento y telefonía celular con 21 por ciento. Finalmente, reiteró el llamado a los comerciantes a registrarse sin costo en la plataforma oficial y sugirió a los consumidores planificar sus compras de forma responsable.

JGH