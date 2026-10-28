Imputan a hombre por agredir a su madre en Halachó; permanecerá en prisión preventiva

Un hombre identificado como Miguel Santiago E.J. fue imputado por los delitos de violencia familiar y lesiones, luego de presuntamente agredir física y verbalmente a su madre en el barrio de San Francisco, en el municipio de Halachó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando el acusado se encontraba en el interior de un predio y, al percatarse de la presencia de su progenitora, presuntamente se abalanzó sobre ella hasta hacerla caer al suelo.

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De acuerdo con la causa penal 123/2026, el hombre continuó con las agresiones físicas y los insultos, hasta que terceras personas intervinieron para separarlo y lo entregaron a elementos policiales.

Durante la audiencia inicial, celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, se calificó de legal la detención. Posteriormente, los fiscales formularon la imputación y expusieron los datos de prueba para solicitar que el acusado fuera vinculado a proceso.

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Sin embargo, Miguel Santiago E.J. solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la Juez de Control programó para el próximo 30 de octubre la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

Como medida cautelar, la Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por la autoridad judicial. Por ello, el imputado permanecerá en prisión durante el tiempo que dure el proceso, mientras se determina su situación legal.