¿Qué día se pone el altar de Janal Pixán? Estas son las fechas en Yucatán

El altar de Janal Pixán en Yucatán se coloca tradicionalmente del 31 de octubre al 2 de noviembre, durante los días dedicados a recordar a los familiares y amigos fallecidos.

Esta tradición maya, cuyo nombre significa “comida de las ánimas”, forma parte de las celebraciones del Día de Muertos y reúne alimentos, velas, flores y fotografías para recibir simbólicamente a las almas de los difuntos.

El Janal Pixán o "comida de las ánimas" se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Península de Yucatán. / Especial

De acuerdo con la tradición, durante estas fechas las ánimas reciben permiso para visitar a sus seres queridos, por lo que las familias preparan altares con comida típica y elementos que tienen un significado especial dentro de la cultura maya.

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¿Qué día se pone el altar de Janal Pixán?

Cada jornada del Janal Pixán tiene un significado particular y está dedicada a diferentes grupos de difuntos:

31 de octubre: U Janal Palal. Es el día dedicado a las ánimas de los niños. El altar se adorna con manteles bordados de colores alegres, dulces, juguetes y flores.

Es el día dedicado a las ánimas de los niños. El altar se adorna con manteles bordados de colores alegres, dulces, juguetes y flores. 1 de noviembre: U Janal Nucuch Uinicoob. Esta fecha se dedica a los adultos fallecidos. Las familias colocan alimentos tradicionales, bebidas y velas como parte de la ofrenda.

Esta fecha se dedica a los adultos fallecidos. Las familias colocan alimentos tradicionales, bebidas y velas como parte de la ofrenda. 2 de noviembre: U Janal Pixanoob. Es el día dedicado a las ánimas en general. En algunas comunidades también se conoce como misa pixan, debido a la celebración de misas en memoria de los difuntos, generalmente en los cementerios.

Aunque las fechas principales abarcan estos tres días, las familias pueden comenzar a preparar el altar con anticipación para tener listos los alimentos y adornos.

¿Qué lleva un altar de Janal Pixán en Yucatán?

El altar tradicional se instala sobre una mesa que puede colocarse en el patio, debajo de los árboles o cerca de las sepulturas de los familiares. Se ilumina con velas de cera y se adorna con flores, ramas de ruda y fotografías de las personas fallecidas.

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Entre los alimentos y bebidas que suelen colocarse en la ofrenda están:

La tradición maya se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre / Especial

Pib o mucbipollo , uno de los platillos más representativos de estas fechas.

, uno de los platillos más representativos de estas fechas. Atole nuevo y tan-chucuá, una bebida preparada con masa de maíz, cacao, pimienta y anís.

Jícamas, mandarinas y naranjas.

Xec, una mezcla de frutas cítricas y jícama que puede llevar chile molido.

Dulces tradicionales de papaya, coco y pepita.

Tamales de x’pelón y vaporcitos.

Pan dulce y, en algunas comunidades, balché.

En los altares dedicados a los niños también se colocan dulces y juguetes, además de flores como xpujuc, xtés y virginias.