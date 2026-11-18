La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Carlos del Jesús Chi Tzec, de 51 años, quien fue visto por última vez el domingo 31 de agosto de 2025 en la avenida Solidaridad de la colonia Fidel Velázquez, en San Francisco de Campeche.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, desde esa fecha no se ha vuelto a tener información sobre su paradero, por lo que se pide la colaboración de la población para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo.

Como señas particulares, Carlos del Jesús es de complexión robusta, tez morena clara y mide aproximadamente 1.75 metros. Tiene cabello negro y ondulado, ojos cafés, cara redonda, cejas pobladas, nariz prominente, boca pequeña y labios delgados.

El día que fue visto por última vez vestía sudadera azul, pantalón de mezclilla azul, botas negras talla 8 y gorra color caqui. También llevaba una mochila negra tipo escolar.

La FGECAM puso a disposición el número (981) 81-1-94-00 para recibir información que permita conocer su ubicación. La institución pidió a quienes tengan algún dato que se comuniquen para colaborar con su búsqueda.

JGH