‘La Mansión VIP’ sigue dando de qué hablar, y es que recientemente Bellakath que es una participante de la segunda temporada del show, ha dado a conocer que tendrá una pelea de boxeo en un evento en donde se enfrentarán otros influencers. Esto ha llevado a los usuarios a suponer que su pelea sería contra Yeri Mua.

Aunque gran parte de los usuarios ha señalado que este combate podría tener lugar en Supernova o Ring Royale. La mayor parte de la cartelera de estos eventos han sido compartidas, sin embargo, faltan peleas por confirmar por lo que es posible que la cantante sea parte de alguno de estos eventos.

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¿En qué evento podría pelear Bellakath contra Yeri Mua?

Durante la charla que tuvo Bellakath con sus compañeros de ‘La Mansión VIP’, la cantante compartió algunos detalles del evento en donde tendrá su pelea. La artista señaló que su debut en el deporte será el siguiente año, en una cartelera donde también participará João Ferreira, quien se enfrentará a un influencer de Brasil.

“Va pelear el mismo día que yo, creo que contra un streamer (…) No han sacado el cartel oficial, pero los que ya estamos apalabrados ya…”, dijo la cantante de música urbana, evitando compartir el nombre del evento de boxeo.

Joao y Bellakath ya están apalabrados para pelear en supernova 🥊 #LaMansionVIP2 https://t.co/ooW1ah2Rz7 — patts (@pattsgm) November 18, 2026

A pesar de que Bellakath no reveló el nombre del evento de boxeo en el que se enfrentará, algunos seguidores de redes sociales han señalado que se podría tratar de de Supernova: Eclipse, una cartelera de boxeo que tendrá lugar durante el próximo 30 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México.