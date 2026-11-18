El representante de los productores del ejido Xnoh Cruz, Bonifacio Moo Tuz, dio a conocer que empezaron a cosechar 10 hectáreas de jícama que sembraron. Indicó que los compradores están pagando a 160 pesos la caja de 20 kilos.

Refirió, a finales de octubre, que cuando los productores de otros ejidos como Puerto empezaron a cosechar ese tubérculo lograron vender la caja hasta en 450 pesos, porque no había tanta cosecha como ahora.

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Destacó que, para el próximo año tienen contemplado abrir nuevas tierras para sembrar una mayor superficie de jícama, porque dijo que es un producto que sí se vende desde que sale, aunque baja el precio, señaló.