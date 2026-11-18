Las Fiestas Guadalupanas 2026 ya tienen programa en San Francisco de Campeche, capital del estado. El Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el tradicional barrio de Guadalupe, anunció las actividades religiosas que se realizarán del 21 de noviembre al 12 de diciembre, con motivo del 495 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

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Durante poco más de tres semanas se llevarán a cabo rosarios, misas, peregrinaciones de familias, parroquias, empresas y agrupaciones religiosas, además de actividades tradicionales como la cabalgata guadalupana, las serenatas y las Mañanitas a la Virgen.

¿Cuándo comienzan las Fiestas Guadalupanas en Campeche?

Las celebraciones comenzarán el sábado 21 de noviembre con el rosario de las familias a las 7:00 de la mañana. Ese mismo día habrá una celebración en honor a Santa Cecilia, peregrinaciones y una misa dedicada a los guadalupanos y campechanos a las 6:00 de la tarde.

El domingo 22 continuarán las misas y los rosarios durante la mañana y el mediodía. Para el martes 24 está programada una misa presidida por monseñor Alberto González Juárez, obispo de la Diócesis de Campeche.

Las celebraciones darán inicio el sábado 21 de noviembre con rosarios, peregrinaciones y una misa especial.

¿Qué actividades destacan en el programa guadalupano?

Entre las actividades principales se encuentra la cabalgata guadalupana, programada para el sábado 28 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en la parroquia de Samulá.

También destacan las peregrinaciones de comerciantes, familias, trabajadores, agrupaciones juveniles y comunidades religiosas. Para el domingo 6 de diciembre se contempla una jornada especial con peregrinaciones, celebraciones eucarísticas y un concierto mariano por los 495 años de las apariciones guadalupanas.

¿Cuándo serán las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Uno de los momentos centrales será el viernes 11 de diciembre, cuando se realizarán distintas peregrinaciones y celebraciones religiosas. A las 9:00 de la noche está programada una serenata a Santa María de Guadalupe, seguida de la misa solemne a las 11:00 de la noche y las tradicionales Mañanitas a la medianoche.

El sábado 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, las actividades comenzarán desde las 7:00 de la mañana con el rosario. También habrá misas a las 8:00 y 10:00 de la mañana, así como al mediodía.

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Por la tarde, a las 3:00 se realizará el Rosario Guadalupano y a las 5:00 está prevista una procesión con la sagrada imagen por el barrio de Guadalupe. La invitación del santuario es que los participantes acudan con trajes típicos de Campeche. La jornada continuará con una misa a las 6:00 de la tarde y peregrinaciones programadas para las 7:00 y 8:00 de la noche.

Las actividades tendrán como sede el Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el tradicional barrio de Guadalupe, en San Francisco de Campeche.

JGH