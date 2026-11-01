Asesinan a balazos a un hombre en la colonia In House de Playa del Carmen

Un nuevo hecho sangriento luego de que un hombre fuera victimado a balazos en las inmediaciones del asentamiento irregular conocido como la colonia In House. El homicidio generó una intensa movilización de cuerpos policiacos y de emergencia en todo el sector.

​De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar del ataque, los hechos se registraron sobre la vía pública en la intersección de la calle Bahía de Tabasco con la avenida Gran Bahía.

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Vecinos de la zona fueron quienes alertaron a la línea de emergencias 911 tras escuchar una ráfaga de detonaciones de arma de fuego que irrumpió la tranquilidad del mediodía. ​Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la dirección señalada como primeros respondientes.

Al arribar, los oficiales confirmaron la veracidad de la llamada al encontrar a un hombre tirado boca arriba sobre la cinta asfáltica. La víctima presentaba múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, destacando varias heridas de gravedad concentradas en la zona de la cabeza.

​Ante la urgencia del caso, los agentes solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos médicos. Minutos más tarde, paramédicos a bordo de una unidad del Escuadrón de Urgencias Médicas (ARUM) se presentaron para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al momento de la valoración clínica, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de los impactos recibidos.

​La escena del crimen fue acordonada de inmediato por los efectivos policiales mediante el tendido de la cinta amarilla de preservación, al tiempo que se daba aviso formal a la representación social.

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Más tarde, peritos criminalistas y agentes de investigación pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo hicieron su arribo para comenzar con el procesamiento del sitio.

​Durante las diligencias de campo, los peritos recolectaron diversos casquillos percutidos que quedaron esparcidos a escasos metros del cadáver.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se esperará a que sea identificado por sus familiares. ​Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio; no obstante, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen implementado un fuerte operativo de búsqueda y patrullaje en los accesos y salidas de la colonia para dar con los responsables.